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Дальнее зарубежье 09.12.2017 15:15

В Сан-Франциско перевернулся автобус с пассажирами

Автобус с 29 пассажирами перевернулся в американском городе Сан-Франциско (штат Калифорния), сообщает в субботу местное издание "Меркьюри Ньюс".

По его информации, все пассажиры были доставлены в больницу, при этом четыре человека находятся в тяжелом состоянии.

Отмечается, что шоссе, на котором произошла авария, временно перекрыто.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: США, АВТОБУС, ДТП


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]