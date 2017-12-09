В Сан-Франциско перевернулся автобус с пассажирами

Автобус с 29 пассажирами перевернулся в американском городе Сан-Франциско (штат Калифорния), сообщает в субботу местное издание "Меркьюри Ньюс".

По его информации, все пассажиры были доставлены в больницу, при этом четыре человека находятся в тяжелом состоянии.

Отмечается, что шоссе, на котором произошла авария, временно перекрыто.