МИД Грузии заявляет, что не контактирует с Киевом по вопросу о Саакашвили

Глава МИД Грузии Михаил Джанелидзе заявил, что контактов с украинским внешнеполитическим ведомством по поводу задержания в Киеве экс-президента Грузии Михаила Саакашвили не было.
"Сотрудничество Грузии и Украины по этому вопросу (министру журналистами был задан вопрос о возможной экстрадиции М.Саакашвили в Грузию - ИФ) ограничивается правовыми рамками. Если по этому вопросу есть коммуникации, то они проводятся соответствующими ведомствами", - сказал М.Джанелидзе в субботу журналистам.
Ранее министр юстиции Грузии Тея Цулукиани заявила журналистам, что министерству юстиции и Генеральной прокуратуре Украины было направлено требование о задержании и экстрадиции М.Саакашвили из Киева в Тбилиси, где его обвиняют в совершении нескольких преступлений.
В настоящее время в Тбилисском городском суде рассматривается дело о превышении М.Саакашвили полномочий на посту президента Грузии. В частности, речь идет о его указе о досрочном освобождении из заключения четырех полицейских, осужденных по обвинению в убийстве сотрудника "Банка Грузии" Сандро Гиргвлиани в 2006 году.
В суде рассматриваются также уголовные дела против М.Саакашвили в растрате государственных средств, распоряжений о силовом разгоне митинга оппозиции в 2007 году в Тбилиси и захвате здания телекомпании "Имеди".
Ранее Тбилисский городской суд вынес решение об аресте и предварительном заключении М.Саакашвили в случае его появления на территории Грузии.
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