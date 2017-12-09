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ТЭК 09.12.2017 16:45

Танкер с первым сжиженным природным газом с завода "Ямал СПГ" вышел из порта Сабетта

Танкер с первой партией сжиженного природного газа (СПГ) с завода "Ямал СПГ" отправился из порта Сабетта, передает корреспондент "Интерфакса" из порта. Об этом свидетельствуют и данные глобальной системы позиционирования судов.

В пятницу в присутствии президента РФ Владимира Путина первая партия СПГ с завода "Ямал СПГ" была погружена на танкер "Кристоф де Маржери" в порту Сабетта в Ямало-Ненецком автономном округе.

Как сообщал журналистам глава "НОВАТЭКа" Леонид Михельсон, первый СПГ поступит в Азию, покупателем стал швейцарский трейдер компании Novatek Gas&Power.

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Тэги: РОССИЯ, ЯМАЛ, ТАНКЕР, ОТПРАВКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]