Танкер с первой партией сжиженного природного газа (СПГ) с завода "Ямал СПГ" отправился из порта Сабетта, передает корреспондент "Интерфакса" из порта. Об этом свидетельствуют и данные глобальной системы позиционирования судов.

В пятницу в присутствии президента РФ Владимира Путина первая партия СПГ с завода "Ямал СПГ" была погружена на танкер "Кристоф де Маржери" в порту Сабетта в Ямало-Ненецком автономном округе.

Как сообщал журналистам глава "НОВАТЭКа" Леонид Михельсон, первый СПГ поступит в Азию, покупателем стал швейцарский трейдер компании Novatek Gas&Power.