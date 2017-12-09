Танкер с первой партией сжиженного природного газа (СПГ) с завода "Ямал СПГ" отправился из порта Сабетта, передает корреспондент "Интерфакса" из порта. Об этом свидетельствуют и данные глобальной системы позиционирования судов.
В пятницу в присутствии президента РФ Владимира Путина первая партия СПГ с завода "Ямал СПГ" была погружена на танкер "Кристоф де Маржери" в порту Сабетта в Ямало-Ненецком автономном округе.
Как сообщал журналистам глава "НОВАТЭКа" Леонид Михельсон, первый СПГ поступит в Азию, покупателем стал швейцарский трейдер компании Novatek Gas&Power.
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