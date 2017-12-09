В Тбилиси осудили высказывания главы МИД РФ о территориальной целостности Грузии, Абхазии и Южной Осетии

Министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе подверг критике и осудил высказывания российского коллеги Сергея Лаврова о территориальной целостности Грузии, Абхазии и Южной Осетии.
"Это та деструктивная политика, которую осуществляет Российская Федерация и которая противоречит основополагающим принципам ОБСЕ", - заявил М.Джанелидзе в субботу журналистам, комментируя сделанное на пресс-конференции по итогам участия в заседании Совета глав МИД ОБСЕ заявление С.Лаврова о том, что Россия уважает территориальную целостность Грузии, равно как уважает территориальную целостность "двух новых независимых государств - Республики Абхазии и Республики Южной Осетии".
По словам главы грузинского МИД, "территориальная целостность Грузии признана международным сообществом в рамках международно признанных границ и в составе Грузии международное сообщество подразумевает Абхазию и Цхинвальский регион".
"Соответственно, любые действия, которые связаны с попыткой узаконить так называемую реальность, не будут приняты международным сообществом, и это хорошо было видно в рамках совета министров ОБСЕ, где Российская Федерация является единственной, у которой есть эта позиция", - заявил М.Джанелидзе.
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