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Регион 09.12.2017 16:15

В Тбилиси осудили высказывания главы МИД РФ о территориальной целостности Грузии, Абхазии и Южной Осетии

Министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе подверг критике и осудил высказывания российского коллеги Сергея Лаврова о территориальной целостности Грузии, Абхазии и Южной Осетии.

"Это та деструктивная политика, которую осуществляет Российская Федерация и которая противоречит основополагающим принципам ОБСЕ", - заявил М.Джанелидзе в субботу журналистам, комментируя сделанное на пресс-конференции по итогам участия в заседании Совета глав МИД ОБСЕ заявление С.Лаврова о том, что Россия уважает территориальную целостность Грузии, равно как уважает территориальную целостность "двух новых независимых государств - Республики Абхазии и Республики Южной Осетии".

По словам главы грузинского МИД, "территориальная целостность Грузии признана международным сообществом в рамках международно признанных границ и в составе Грузии международное сообщество подразумевает Абхазию и Цхинвальский регион".

"Соответственно, любые действия, которые связаны с попыткой узаконить так называемую реальность, не будут приняты международным сообществом, и это хорошо было видно в рамках совета министров ОБСЕ, где Российская Федерация является единственной, у которой есть эта позиция", - заявил М.Джанелидзе.

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Тэги: ГРУЗИЯ, МИД, РОССИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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