В Тбилиси осудили высказывания главы МИД РФ о территориальной целостности Грузии, Абхазии и Южной Осетии

Министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе подверг критике и осудил высказывания российского коллеги Сергея Лаврова о территориальной целостности Грузии, Абхазии и Южной Осетии.

"Это та деструктивная политика, которую осуществляет Российская Федерация и которая противоречит основополагающим принципам ОБСЕ", - заявил М.Джанелидзе в субботу журналистам, комментируя сделанное на пресс-конференции по итогам участия в заседании Совета глав МИД ОБСЕ заявление С.Лаврова о том, что Россия уважает территориальную целостность Грузии, равно как уважает территориальную целостность "двух новых независимых государств - Республики Абхазии и Республики Южной Осетии".

По словам главы грузинского МИД, "территориальная целостность Грузии признана международным сообществом в рамках международно признанных границ и в составе Грузии международное сообщество подразумевает Абхазию и Цхинвальский регион".

"Соответственно, любые действия, которые связаны с попыткой узаконить так называемую реальность, не будут приняты международным сообществом, и это хорошо было видно в рамках совета министров ОБСЕ, где Российская Федерация является единственной, у которой есть эта позиция", - заявил М.Джанелидзе.