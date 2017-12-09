В Грузии более 40% женщин экономически неактивны - исследование ООН

Более 40% женщин в Грузии экономически неактивны, а заработная плата трудоустроенных почти на 35% меньше дохода мужчин, следует из исследования, проведенного программой развития ООН (UNDP) и грузинским правозащитным союзом "Сапари".

Исследование под названием "Экономическое усиление женщины в Грузии: анализ существующей политики и инициатив" представил общественности заместитель руководителя UNDP в Грузии Шомби Шарп, основные выводы которого публикуют в субботу грузинские СМИ.

В документе отмечается, что 40% женщин в республике экономически неактивны, заработная плата же трудоустроенных почти на 35% меньше дохода мужчин.

В своей работе социологи и правозащитники постарались перечислить факторы, которые мешают женщинам в Грузии стать экономически сильными. Для этого они проанализировали программы и инициативы, реализуемые в стране на протяжении последних десяти лет в целях содействия участию женщин в экономике.

Главными препятствиями для расширения экономических прав женщин в Грузии в исследовании называются ограниченный доступ к финансовым ресурсам и отсутствие последовательной национальной политики, из-за чего, по мнению авторов исследования, страна теряет примерно 11% ВВП.

"Использование этого огромного ресурса положительно могло бы повлиять как на экономику, так и на продвижение и благополучие страны. Хорошей новостью является то, что Грузия уже имеет прочную правовую и институциональную базу, которая служит основой равных экономических прав мужчин и женщин", - считает Ш. Шарп.

По его словам, в этом направлении сейчас идет разработка Национального плана действия для гендерного равноправия.

Исследование подчеркивает, что необходимо более тесное сотрудничество государственных учреждений, гражданского общества и частного сектора, при международной поддержке, чтобы сформировать и реализовать более энергичные национальные усилия для экономического участия женщин. При этом оно содержит конкретные рекомендации для активизации работы в этом направлении.

Согласно данным Национальной службы статистики Грузии, на 1 января 2017 года численность населения Грузии составляла 3 млн 718,2 тыс. человек. Из них 1 млн 781,5 тыс. (47,9%) мужчины, 1 млн 936,7 тыс. (52,1%) - женщины. Уровень экономической активности мужчин оценивается в 72,8%, женщин - 58%.