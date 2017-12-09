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Дальнее зарубежье 09.12.2017 17:05

США следует сосредоточиться на уничтожении террористов ИГИЛ в Ираке, а не провоцировании инцидентов в воздухе - Минобороны РФ

В Минобороны РФ рекомендуют США сосредоточиться на уничтожении террористов группировки ИГИЛ (запрещена в РФ) в Ираке.

"Что же касается словесных угроз в отношении российских самолетов, то отдельным представителям центрального командования Вооружённых сил (ВС) США рекомендуем фильтровать мысли и сосредоточиться на уничтожении террористов ИГИЛ в Ираке, а не провоцировании инцидентов в воздухе", - заявил в субботу официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Так в Минобороны России отреагировали на заявления представителей Пентагона в интервью New York Times и телеканалу CNN о том, что российские ВКС якобы допускают опасные сближения с американскими самолетами в Сирии, заходя, по словам представителя Центрального командования ВС США Дамиена Пикарта, "в наше воздушное пространство к востоку от реки Евфрат".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: РОССИЯ, МИНОБОРОНЫ, США, АНТИТЕРРОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]