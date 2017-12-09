США следует сосредоточиться на уничтожении террористов ИГИЛ в Ираке, а не провоцировании инцидентов в воздухе - Минобороны РФ

В Минобороны РФ рекомендуют США сосредоточиться на уничтожении террористов группировки ИГИЛ (запрещена в РФ) в Ираке.

"Что же касается словесных угроз в отношении российских самолетов, то отдельным представителям центрального командования Вооружённых сил (ВС) США рекомендуем фильтровать мысли и сосредоточиться на уничтожении террористов ИГИЛ в Ираке, а не провоцировании инцидентов в воздухе", - заявил в субботу официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Так в Минобороны России отреагировали на заявления представителей Пентагона в интервью New York Times и телеканалу CNN о том, что российские ВКС якобы допускают опасные сближения с американскими самолетами в Сирии, заходя, по словам представителя Центрального командования ВС США Дамиена Пикарта, "в наше воздушное пространство к востоку от реки Евфрат".