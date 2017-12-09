Роскомнадзор прекратил доступ к 41 "зеркалу" торрент-трекеров, заблокированных ранее по решению Мосгорсуда.

"Решениями Минкомсвязи "зеркалами" признаны копии торрент-трекеров: rutor (18 "зеркал"); rustorrents (9); rutracker (5); nnm-club (5); goldenshara (2); torrentino (2). Доступ к ним в настоящий момент ограничивается операторами связи", - говорится в сообщении, опубликованном в субботу на сайте ведомства.

В Роскомнадзоре отметили, что ранее эти сайты были заблокированы по решению Мосгорсуда в связи с неоднократным и неправомерным размещением информации с нарушением авторских прав.

"Операторам связи надлежит ограничить доступ к данным сайтам на территории Российской Федерации, а поисковым сервисам - убрать сведения о них из поисковой выдачи", - добавили в ведомстве.

В Роскомнадзоре также сообщили, что с 1 октября в ведомство поступило 295 решений Минкомсвязи о признании сайтов "зеркалами" заблокированных в РФ пиратских сайтов.