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СНГ 09.12.2017 21:00

В России заблокирован доступ к более чем 40 "зеркалам" торрент-трекеров

Роскомнадзор прекратил доступ к 41 "зеркалу" торрент-трекеров, заблокированных ранее по решению Мосгорсуда.

"Решениями Минкомсвязи "зеркалами" признаны копии торрент-трекеров: rutor (18 "зеркал"); rustorrents (9); rutracker (5); nnm-club (5); goldenshara (2); torrentino (2). Доступ к ним в настоящий момент ограничивается операторами связи", - говорится в сообщении, опубликованном в субботу на сайте ведомства.

В Роскомнадзоре отметили, что ранее эти сайты были заблокированы по решению Мосгорсуда в связи с неоднократным и неправомерным размещением информации с нарушением авторских прав.

"Операторам связи надлежит ограничить доступ к данным сайтам на территории Российской Федерации, а поисковым сервисам - убрать сведения о них из поисковой выдачи", - добавили в ведомстве.

В Роскомнадзоре также сообщили, что с 1 октября в ведомство поступило 295 решений Минкомсвязи о признании сайтов "зеркалами" заблокированных в РФ пиратских сайтов.

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Тэги: РОССИЯ, ТОРРЕНТЫ, БЛОКИРОВКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]