Россия и Великобритания находятся в состоянии "прохладной войны", заявил британский министр обороны Гэвин Уильямсон.

"Россия ведет войну против Великобритании на многих разных уровнях. Мы находимся в состоянии прохладной войны, в которой Россия демонстрирует невероятную активность в попытках нанести ущерб британским интересам", - сказал он в интервью британскому изданию Daily Mail.

По его мнению, Гэвин Уильямсон предупредил, что сеть троллей и ботов социальных сетей, по найму Кремля, подрывает интересы Великобритании, а правительство России представляет военную угрозу.