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Дальнее зарубежье 09.12.2017 18:24

Британский министр обороны назвал "прохладной войной" отношения между РФ и Великобританией

Россия и Великобритания находятся в состоянии "прохладной войны", заявил британский министр обороны Гэвин Уильямсон.

"Россия ведет войну против Великобритании на многих разных уровнях. Мы находимся в состоянии прохладной войны, в которой Россия демонстрирует невероятную активность в попытках нанести ущерб британским интересам", - сказал он в интервью британскому изданию Daily Mail.

По его мнению, Гэвин Уильямсон предупредил, что сеть троллей и ботов социальных сетей, по найму Кремля, подрывает интересы Великобритании, а правительство России представляет военную угрозу.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, МИНОБОРОНЫ, РОССИЯ, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]