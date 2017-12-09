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Дальнее зарубежье 09.12.2017 18:55

Иракский премьер объявил о победе армии страны над ИГИЛ

Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади заявил о победном окончании трехлетней войны иракской армии с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ)

"Наши вооруженные силы установили полный контроль над иракско-сирийской границей, и в связи с этим я заявляю об окончании войны против ИГ", - сказал Х.аль-Абади на пресс-конференции в субботу.

По его словам, "враг пришел уничтожить нашу цивилизацию". "Однако мы одержали победу благодаря нашему единству и нашей решительности. Мы победили за короткий срок", - сказал премьер-министр.

Ранее об окончательном поражении ИГ в эфире иранского государственного телевидения объявил и президент Ирана Хассан Рухани.

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Тэги: ИРАК, ПРЕМЬЕР, ТЕРРОРИСТЫ, РАЗГРОМ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]