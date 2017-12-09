Иракский премьер объявил о победе армии страны над ИГИЛ

Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади заявил о победном окончании трехлетней войны иракской армии с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ)

"Наши вооруженные силы установили полный контроль над иракско-сирийской границей, и в связи с этим я заявляю об окончании войны против ИГ", - сказал Х.аль-Абади на пресс-конференции в субботу.

По его словам, "враг пришел уничтожить нашу цивилизацию". "Однако мы одержали победу благодаря нашему единству и нашей решительности. Мы победили за короткий срок", - сказал премьер-министр.

Ранее об окончательном поражении ИГ в эфире иранского государственного телевидения объявил и президент Ирана Хассан Рухани.