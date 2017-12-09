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СНГ 09.12.2017 19:30

РФ будет вынуждена дать зеркальный ответ, если США перестанут следовать ДРСМД - Рябков

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил о возможном зеркальном ответе со стороны России, если США перестанут следовать Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

"Со своей стороны мы полностью привержены Договору, всегда его неукоснительно выполняли и готовы так же действовать впредь. Однако если другая сторона перестанет ему следовать, будем вынуждены, как уже указывал президент Российской Федерации Владимир Путин, дать зеркальный ответ", - цитируются слова С.Рябкова в сообщении на сайте МИД РФ.

"Что касается очередных попыток пугать нас санкциями, то они просто смехотворны. Единственным последствием их ожидаемого расширения в контексте ДРСМД может стать срыв заседания Специальной контрольной комиссии по Договору, провести которое предложили сами США", - подчеркнул он.

"Американским политикам и дипломатам пора уже уяснить, что экономическое и военное давление на Россию не сработает. Им следует, наконец, избавиться от иллюзий, чтобы мы перестали попусту терять время и занялись совместным выправлением отношений, оказавшихся по американской вине в последние годы в состоянии глубокого кризиса", - отметил С.Рябков.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, РЯБКОВ, США, ДРСМД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]