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СНГ 09.12.2017 20:30

Обвинения со стороны США в нарушении Россией договора РСМД голословны - Рябков

Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков отверг звучащие в США обвинения в нарушениях Россией Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

"Обвинения носят абсолютно голословный характер. Они не подкреплены ни техническими характеристиками пусковой установки, якобы не отвечающей Договору, ни данными полетной телеметрии. Ничем. И понятно почему - потому что этого просто не существует", - говорится в комментарии С.Рябкова, распространенном в субботу.

В нем также отмечается, что "антироссийская пропагандистская кампания в контексте ДРСМД всё больше выглядит как стремление свалить с больной головы на здоровую". "Её усиление может быть признаком того, что в Вашингтоне взят курс на выход из данного соглашения, как там в свое время вышли из Договора об ограничении систем противоракетной обороны. Ищут предлог, стараясь создать его собственными домыслами", - отмечает С.Рябков.

"Не раз предупреждали и вновь предупреждаем, что разрушение ДРСМД стало бы тяжелым ударом по режиму контроля над вооружениями и нераспространения ядерного оружия. США должны понимать, какая на них ляжет ответственность", - говорится в комментарии С.Рябкова.

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Тэги: РОССИЯ, США, РСМД, ОБВИНЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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