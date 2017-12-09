Обвинения со стороны США в нарушении Россией договора РСМД голословны - Рябков

Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков отверг звучащие в США обвинения в нарушениях Россией Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

"Обвинения носят абсолютно голословный характер. Они не подкреплены ни техническими характеристиками пусковой установки, якобы не отвечающей Договору, ни данными полетной телеметрии. Ничем. И понятно почему - потому что этого просто не существует", - говорится в комментарии С.Рябкова, распространенном в субботу.

В нем также отмечается, что "антироссийская пропагандистская кампания в контексте ДРСМД всё больше выглядит как стремление свалить с больной головы на здоровую". "Её усиление может быть признаком того, что в Вашингтоне взят курс на выход из данного соглашения, как там в свое время вышли из Договора об ограничении систем противоракетной обороны. Ищут предлог, стараясь создать его собственными домыслами", - отмечает С.Рябков.

"Не раз предупреждали и вновь предупреждаем, что разрушение ДРСМД стало бы тяжелым ударом по режиму контроля над вооружениями и нераспространения ядерного оружия. США должны понимать, какая на них ляжет ответственность", - говорится в комментарии С.Рябкова.