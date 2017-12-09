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Регион 09.12.2017 19:45

Адвокаты передали Саакашвили лекарства и вещи, он продолжает голодовку

Адвокаты передали лидеру партии "Рух новых сил", экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили в изолятор временного содержания лекарства и личные вещи, он продолжает голодовку и не собирается ее прекращать.

"Сегодня нам все-таки удалось передать ему личные вещи, лекарства, книги, тетради для работы. Довольно нормально вел себя персонал изолятора, приняли всё и оформили согласно процедуре", - сказал адвокат М.Саакашвили Руслан Чернолуцкий журналистам в субботу возле изолятора.

Он отметил, что, по словам сотрудников изолятора, М.Саакашвили чувствует себя более-менее нормально, продолжает голодовку.

"Мы общались с врачом, который подтвердил, что Саакашвили не намерен прекратить голодовку, продолжает ее, пьет воду, как и минувшей ночью", - рассказал адвокат.

Как сообщалось, М.Саакашвили задержали поздно вечером в пятницу, 8 декабря. Инкриминируемая ему часть 2 статьи 256 Уголовного кодекса (содействие участникам преступных организаций и скрытие их преступной деятельности) предусматривает от 5 до 10 лет лишения свободы.

В настоящее время М.Саакашвили находится в изоляторе временного содержания Службы безопасности Украины в Киеве.

Суд должен избрать ему меру пресечения в течение 72 часов.

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Тэги: УКРАИНА, СААКАШВИЛИ, АДВОКАТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]