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Дальнее зарубежье 10.12.2017 09:16

Главы МИД Лиги арабских государств потребовали от США отказаться от решения по Иерусалиму

Министры иностранных дел стран Лиги арабских государств (ЛАГ) потребовали от Вашингтона отказаться от признания Иерусалима столицей Израиля.

Главы МИД "согласились с необходимостью потребовать от США аннулировать решение по Иерусалиму (...) и призывают мировое сообщество признать государство Палестину со столицей в Иерусалиме", - говорится в итоговом заявлении встречи министров в Каире в субботу.

Они также приняли решение обратиться в СБ ООН с просьбой принять резолюцию, осуждающую решение США о признании Иерусалима столицей Израиля, о чем президент США Дональд Трамп объявил в минувшую среду.

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Тэги: ЛАГ, МИНИСТРЫ, ИЕРУСАЛИМ, ТРЕБОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]