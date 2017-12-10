Главы МИД Лиги арабских государств потребовали от США отказаться от решения по Иерусалиму

Министры иностранных дел стран Лиги арабских государств (ЛАГ) потребовали от Вашингтона отказаться от признания Иерусалима столицей Израиля.

Главы МИД "согласились с необходимостью потребовать от США аннулировать решение по Иерусалиму (...) и призывают мировое сообщество признать государство Палестину со столицей в Иерусалиме", - говорится в итоговом заявлении встречи министров в Каире в субботу.

Они также приняли решение обратиться в СБ ООН с просьбой принять резолюцию, осуждающую решение США о признании Иерусалима столицей Израиля, о чем президент США Дональд Трамп объявил в минувшую среду.