В аэропорту Алматы самолет рейсом на Бангкок выкатился за взлетно-посадочную полосу

Самолет авиакомпании "Эйр Астана", выполнявший рейс КС 931 по маршруту Алматы - Бангкок, в воскресенье перед взлетом выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, сообщила пресс-служба авиакомпании.
Согласно информации пресс-службы, инцидент произошел во время руления перед взлетом "по причине неудовлетворительного сцепления колёс самолёта с её (взлетно-посадочной полосы - ИФ) поверхностью".
В авиакомпании подчеркнули, что тормозная система самолёта находится в исправном состоянии.
"Самолет был отбуксирован на стоянку специальной техникой для осмотра и дальнейшего решения по вводу его в эксплуатацию", - говорится в сообщении.
Все пассажиры отправлены в Бангкок на другом воздушном судне, которое вылетело в 07:35 по времени Алматы.
В этой связи авиакомпания просит пассажиров "следить за статусом вылета своих рейсов на сайте airastana.com в связи с цепными задержками, вызванными данным происшествием".
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