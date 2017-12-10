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Происшествия 10.12.2017 09:40

В аэропорту Алматы самолет рейсом на Бангкок выкатился за взлетно-посадочную полосу

Самолет авиакомпании "Эйр Астана", выполнявший рейс КС 931 по маршруту Алматы - Бангкок, в воскресенье перед взлетом выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, сообщила пресс-служба авиакомпании.

Согласно информации пресс-службы, инцидент произошел во время руления перед взлетом "по причине неудовлетворительного сцепления колёс самолёта с её (взлетно-посадочной полосы - ИФ) поверхностью".

В авиакомпании подчеркнули, что тормозная система самолёта находится в исправном состоянии.

"Самолет был отбуксирован на стоянку специальной техникой для осмотра и дальнейшего решения по вводу его в эксплуатацию", - говорится в сообщении.

Все пассажиры отправлены в Бангкок на другом воздушном судне, которое вылетело в 07:35 по времени Алматы.

В этой связи авиакомпания просит пассажиров "следить за статусом вылета своих рейсов на сайте airastana.com в связи с цепными задержками, вызванными данным происшествием".

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Тэги: КАЗАХСТАН, САМОЛЕТ, ИНЦИДЕНТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]