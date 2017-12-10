В ОАК работают над беспилотной системой доставки грузов для Арктики и Дальнего Востока

В России разрабатывают систему доставки грузов с помощью беспилотников для Арктики и Дальнего Востока, сообщил "Интерфаксу" директор научно-технического центра Объединенной авиастроительной корпорации Владимир Каргопольцев.

"Мы выступили сейчас с инициативой создания перспективной транспортной системы на основе беспилотных аппаратов для Дальнего Востока и Арктики", - сказал В.Каргопольцев.

Опытная эксплуатация отдельных элементов системы может начаться уже через год-полтора, отметил он.

"В ближайшее время мы планируем создать электронный макет этой системы, на котором мы будем проигрывать все эти вещи. На электронном макете мы сможем решать задачу, связанную с использованием беспилотных аппаратов различной весовой категории", - сказал директор центра.

"У нас уже сейчас есть беспилотный аппарат (весом - ИФ) пять тонн, который три тонны груза везет на дальность полторы тысячи километров", - добавил он.

"Оптимальная инфраструктура должна быть такая - что есть центр из которого большегрузные беспилотники развозят соответствующие предметы, и затем, уже с использованием авиации другого размера, эти предметы доставляются во все точки", - добавил директор центра.

По его мнению, особо важное значение подобная система будет иметь для жителей небольших населенных пунктов "в полтора десятка дворов".

"Задача, которую необходимо решить - это точечная доставка груза на порог дома", - отметил В.Каргопольцев.