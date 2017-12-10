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СНГ 10.12.2017 10:40

В ОАК работают над беспилотной системой доставки грузов для Арктики и Дальнего Востока

В России разрабатывают систему доставки грузов с помощью беспилотников для Арктики и Дальнего Востока, сообщил "Интерфаксу" директор научно-технического центра Объединенной авиастроительной корпорации Владимир Каргопольцев.

"Мы выступили сейчас с инициативой создания перспективной транспортной системы на основе беспилотных аппаратов для Дальнего Востока и Арктики", - сказал В.Каргопольцев.

Опытная эксплуатация отдельных элементов системы может начаться уже через год-полтора, отметил он.

"В ближайшее время мы планируем создать электронный макет этой системы, на котором мы будем проигрывать все эти вещи. На электронном макете мы сможем решать задачу, связанную с использованием беспилотных аппаратов различной весовой категории", - сказал директор центра.

"У нас уже сейчас есть беспилотный аппарат (весом - ИФ) пять тонн, который три тонны груза везет на дальность полторы тысячи километров", - добавил он.

"Оптимальная инфраструктура должна быть такая - что есть центр из которого большегрузные беспилотники развозят соответствующие предметы, и затем, уже с использованием авиации другого размера, эти предметы доставляются во все точки", - добавил директор центра.

По его мнению, особо важное значение подобная система будет иметь для жителей небольших населенных пунктов "в полтора десятка дворов".

"Задача, которую необходимо решить - это точечная доставка груза на порог дома", - отметил В.Каргопольцев.

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Тэги: РОССИЯ, АРКТИКА, ОАК, БЕСПИЛОТНИКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]