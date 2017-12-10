Премьер Ирака заявил о завершении иракской армией военных действий против ИГ

Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади в воскресенье заявил, что иракской армии удалось завершить войну против боевиков из "Исламского государства" (ИГ - террористическая организация, запрещенная в РФ), которые несколько лет удерживали под контролем значительные территории страны.

"Наши силы держат под полным контролем территории на иракско-сирийской границе и, таким образом, я объявляю о завершении войны с боевиками ИГ", - сказал Х.аль-Абади, выступая на пресс-конференции в Багдаде.

"Враги хотели уничтожить нашу цивилизацию, но мы победили с помощью единения и решимости", - сказал иракский премьер, назвав героями иракских военных.

Боевики ИГ захватили многие крупные иракские города в 2014 году. Главным оплотом ИГ в Ираке с лета 2014 года был Мосул. В октябре 2016 года иракские военные начали наступление с целью его освобождения, и в июле 2017 года Х.аль-Абади сделал официальное объявление о поражении террористов в Мосуле.

Кроме того, в ноябре был освобожден город Рава, который считался последним бастионом террористов ИГ на территории Ирака.

Ранее сообщалось, что боевики ИГ потеряли в общей сложности 95% своих территорий в Ираке и Сирии с 2014 года.