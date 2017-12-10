Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9995 RUR   0.0287 GBR   2.2935 TRY   0.4397

Цена на нефть

    $/bbl WTI   56.69 Brent   62.20

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 12° Завтра 11° 12 Дек 11° 13 Дек 11°

Дальнее зарубежье 10.12.2017 11:30

Премьер Ирака заявил о завершении иракской армией военных действий против ИГ

Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади в воскресенье заявил, что иракской армии удалось завершить войну против боевиков из "Исламского государства" (ИГ - террористическая организация, запрещенная в РФ), которые несколько лет удерживали под контролем значительные территории страны.

"Наши силы держат под полным контролем территории на иракско-сирийской границе и, таким образом, я объявляю о завершении войны с боевиками ИГ", - сказал Х.аль-Абади, выступая на пресс-конференции в Багдаде.

"Враги хотели уничтожить нашу цивилизацию, но мы победили с помощью единения и решимости", - сказал иракский премьер, назвав героями иракских военных.

Боевики ИГ захватили многие крупные иракские города в 2014 году. Главным оплотом ИГ в Ираке с лета 2014 года был Мосул. В октябре 2016 года иракские военные начали наступление с целью его освобождения, и в июле 2017 года Х.аль-Абади сделал официальное объявление о поражении террористов в Мосуле.

Кроме того, в ноябре был освобожден город Рава, который считался последним бастионом террористов ИГ на территории Ирака.

Ранее сообщалось, что боевики ИГ потеряли в общей сложности 95% своих территорий в Ираке и Сирии с 2014 года.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ИРАК, ПРЕМЬЕР, ИГ, ПОБЕДА


Похожие новости


Премьер Мэй в ходе визита в Ирак объявила о планах Лондона продолжать поддерживать Багдад Турецкий военный контингент останется на севере Ирака - премьер-министр Йылдырым Турция сможет вывести военных из Ирака, когда будет обеспечена безопасность Мосула и турецкой границы - Давутоглу Путин и премьер Ирака обсудят сотрудничество в торгово-инвестиционной и энергетической сферах, тему Ближнего Востока и, возможно, ВТС Премьер-министр Ирака не удовлетворен действиями коалиции против ИГ Иракский премьер критикует коалицию за «медлительность» в оказании помощи

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]