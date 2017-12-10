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Дальнее зарубежье 10.12.2017 11:10

Макрон и Нетаньяху обсудят последствия решения США по Иерусалиму в воскресенье

Президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в воскресенье проведут двусторонние переговоры, посвященные ситуации на Ближнем Востоке, передают западные СМИ.

Ожидается, что встреча сторон пройдет во второй половине дня в Париже.

По данным израильской газеты "Гаарец", двусторонние переговоры могут лишь усилить напряжение, сложившееся в связи с признанием Иерусалима израильской столицей со стороны Вашингтона.

Накануне во французской столице прошли демонстрации, направленные против визита Б.Нетаньяху. По сообщению телеканала "Евроньюс", протестующие выкрикивали лозунг "Нетаньаху - убийца, Макрон - сообщник" и держали баннеры с призывами против признания Иерусалима столицей Израиля.

В акциях протеста, организованных по призыву палестинских ассоциаций, приняли участие несколько сотен человек.

Ранее на этой неделе Э.Макрон заявил, что Франция не одобряет решения американского президента Дональда Трампа по Иерусалиму. По словам французского президента, решение "противоречит нормам международного права и всем резолюциям СБ ООН".

В свою очередь, Б.Нетаньяху поприветствовал действия Д.Трампа и отметил, что они являются "важным шагом на пути к миру между израильтянами и палестинцами".

6 декабря президент США Д.Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и о подготовке переноса туда из Тель-Авива посольства США.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, ИЗРАИЛЬ, ЛИДЕРЫ, ИЕРУСАЛИМ


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]