В ООН оценили ежегодный объем взяток в мире в $1 трлн

Ежегодный объем взяток в мире оценивается в один триллион долларов, сообщает "Центр новостей ООН".
"При этом мировая экономика теряет еще 2,6 триллиона долларов в связи с коррупционной деятельностью", - говорится в сообщении.
По данным Программ развития ООН (ПРООН), в развивающихся странах потери, связанные с коррупцией, превосходят объемы официальной помощи на цели развития в 10 раз.
По данным организации "Transparency International", Россия, Украина и Казахстан по индексу коррупции занимают 131 место в мире.
9 декабря в мире отмечался Международный день борьбы с коррупцией.
В связи с этим в ООН отметили, что "ни одна страна, ни один регион не застрахован от коррупции" и что "взяточничество - это серьезное преступление, которое подрывает социально-экономическое развитие любого общества".
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