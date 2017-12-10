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10.12.2017 12:16

В ООН оценили ежегодный объем взяток в мире в $1 трлн

Ежегодный объем взяток в мире оценивается в один триллион долларов, сообщает "Центр новостей ООН".

"При этом мировая экономика теряет еще 2,6 триллиона долларов в связи с коррупционной деятельностью", - говорится в сообщении.

По данным Программ развития ООН (ПРООН), в развивающихся странах потери, связанные с коррупцией, превосходят объемы официальной помощи на цели развития в 10 раз.

По данным организации "Transparency International", Россия, Украина и Казахстан по индексу коррупции занимают 131 место в мире.

9 декабря в мире отмечался Международный день борьбы с коррупцией.

В связи с этим в ООН отметили, что "ни одна страна, ни один регион не застрахован от коррупции" и что "взяточничество - это серьезное преступление, которое подрывает социально-экономическое развитие любого общества".

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Тэги: МИР, ООН, КОРРУПЦИЯ, ДАННЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]