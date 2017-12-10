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Дальнее зарубежье 10.12.2017 12:55

Южная Корея внесет еще 20 северокорейских организаций и 12 физических лиц в санкционный список - СМИ

Южнокорейские власти планируют ввести дополнительные ограничительные меры в отношении еще 20 организаций и 12 физических лиц из КНДР, передает в воскресенье агентство "Ренхап" со ссылкой на неназванный источник в МИД Южной Кореи.

"Ожидается, что обновленный санкционный список помешает потоку нелегальных средств в КНДР и повысит риск торговых операций с этими организациями и частными лицами", - приводит агентство слова источника.

По данным "Ренхап", односторонние ограничительные меры, введенные против указанных лиц, начнут действовать с 11 декабря.

29 ноября Северная Корея впервые с сентября провела ракетные испытания. Пхеньян объявил о запуске межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-15", которая способна достичь любого района на территории США.

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Тэги: ЮЖКОРЕЯ, КНДР, САНКЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]