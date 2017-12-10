Южная Корея внесет еще 20 северокорейских организаций и 12 физических лиц в санкционный список - СМИ

Южнокорейские власти планируют ввести дополнительные ограничительные меры в отношении еще 20 организаций и 12 физических лиц из КНДР, передает в воскресенье агентство "Ренхап" со ссылкой на неназванный источник в МИД Южной Кореи.

"Ожидается, что обновленный санкционный список помешает потоку нелегальных средств в КНДР и повысит риск торговых операций с этими организациями и частными лицами", - приводит агентство слова источника.

По данным "Ренхап", односторонние ограничительные меры, введенные против указанных лиц, начнут действовать с 11 декабря.

29 ноября Северная Корея впервые с сентября провела ракетные испытания. Пхеньян объявил о запуске межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-15", которая способна достичь любого района на территории США.