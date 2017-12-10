Глава МИД Великобритании Джонсон обсудит с Рухани освобождение задержанной в Иране британки - СМИ

Министр иностранных дел Британии Борис Джонсон, который находится в Тегеране с двухдневным визитом, проведет в воскресенье переговоры с иранским президентом Хасаном Рухани, передает британская телерадиокорпорация Би-би-си.
Ожидается, что Б.Джонсон продолжит обсуждать с президентом Ирана возможное освобождение из-под стражи британки Назанин Загери-Рэттклифф.
Накануне глава британского МИД также провел переговоры со своим иранским коллегой Джавадом Зарифом. В ходе встречи Б.Джонсон призвал Дж.Зарифа принять меры по освобождению от ответственности как Н.Загери-Рэттклифф, так и других британцев иранского происхождения, арестованных в Тегеране.
Стороны также обсудили обязательства сторон по выполнению всеобъемлющего соглашения по ядерной программе.
38-летняя Н.Загери-Рэтклифф является британкой иранского происхождения и была осуждена в Иране за антиправительственную деятельность. В это воскресенье обвиняемая должна снова предстать перед судом, где ей будут предъявлены обвинения в шпионаже. В случае признания Н. Загери-Рэтклифф виновной ее пятилетний срок заключения может быть увеличен до 10 лет лишения свободы.
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