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Дальнее зарубежье 10.12.2017 13:26

Глава МИД Великобритании Джонсон обсудит с Рухани освобождение задержанной в Иране британки - СМИ

Министр иностранных дел Британии Борис Джонсон, который находится в Тегеране с двухдневным визитом, проведет в воскресенье переговоры с иранским президентом Хасаном Рухани, передает британская телерадиокорпорация Би-би-си.

Ожидается, что Б.Джонсон продолжит обсуждать с президентом Ирана возможное освобождение из-под стражи британки Назанин Загери-Рэттклифф.

Накануне глава британского МИД также провел переговоры со своим иранским коллегой Джавадом Зарифом. В ходе встречи Б.Джонсон призвал Дж.Зарифа принять меры по освобождению от ответственности как Н.Загери-Рэттклифф, так и других британцев иранского происхождения, арестованных в Тегеране.

Стороны также обсудили обязательства сторон по выполнению всеобъемлющего соглашения по ядерной программе.

38-летняя Н.Загери-Рэтклифф является британкой иранского происхождения и была осуждена в Иране за антиправительственную деятельность. В это воскресенье обвиняемая должна снова предстать перед судом, где ей будут предъявлены обвинения в шпионаже. В случае признания Н. Загери-Рэтклифф виновной ее пятилетний срок заключения может быть увеличен до 10 лет лишения свободы.

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Тэги: БРИТАНИЯ, ИРАН, ЛИДЕРЫ, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]