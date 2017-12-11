Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9995 RUR   0.0287 GBR   2.2935 TRY   0.4397

Цена на нефть

    $/bbl WTI   57.36 Brent   63.40

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 11° Завтра 10° 13 Дек 12° 14 Дек

Дальнее зарубежье 11.12.2017 09:13

В Пекине вновь запускают работающую на угле ТЭЦ - СМИ

Власти китайской столицы приняли решение о возобновлении работы ТЭЦ "Хуанэн", потребляющей каменный уголь, сообщил портал "Цзинцзи ван" со ссылкой на местные власти.

Возобновление работы ТЭЦ связано с нехваткой газа, на который переводятся тепловые электростанции Пекина и других городов страны.

"С учетом нынешней ситуации с поставками газа и потребностей в нем Госкомитет КНР по делам развития и реформы обратился к властям города с просьбой о незамедлительном возвращении в строй работающей на угле электростанции, принадлежащей группе "Хуанэн", - говорится в сообщении пекинского правительства.

ТЭЦ "Хуанэн" была остановлена в марте текущего года для снижения вредных выбросов в атмосферу от сжигания угля.

На сегодняшний день за счет сжигания угля удовлетворяются более 65% энергетических потребностей Китая.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КИТАЙ, ТЭЦ, РАБОТА, ВОЗОБНОВЛЕНИЕ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]