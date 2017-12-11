В Пекине вновь запускают работающую на угле ТЭЦ - СМИ

Власти китайской столицы приняли решение о возобновлении работы ТЭЦ "Хуанэн", потребляющей каменный уголь, сообщил портал "Цзинцзи ван" со ссылкой на местные власти.

Возобновление работы ТЭЦ связано с нехваткой газа, на который переводятся тепловые электростанции Пекина и других городов страны.

"С учетом нынешней ситуации с поставками газа и потребностей в нем Госкомитет КНР по делам развития и реформы обратился к властям города с просьбой о незамедлительном возвращении в строй работающей на угле электростанции, принадлежащей группе "Хуанэн", - говорится в сообщении пекинского правительства.

ТЭЦ "Хуанэн" была остановлена в марте текущего года для снижения вредных выбросов в атмосферу от сжигания угля.

На сегодняшний день за счет сжигания угля удовлетворяются более 65% энергетических потребностей Китая.