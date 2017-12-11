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Финансы 11.12.2017 09:15

Банковские вклады и депозиты в Азербайджане в январе-октябре в нацвалюте увеличились на 44% - ЦБ

Банковские вклады населения в инвалюте в Азербайджане в январе-октябре 2017 года сократились на 14,2% - до 5 млрд 90,6 млн манатов или 69,9% всех вкладов населения, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке (ЦБА).

По итогам 2016 года удельный вес вкладов в инвалюте составлял 79,6%.

В целом, за январь-октябрь 2017 года банковские вклады населения сократились на 2,3% - до 7 млрд 280,1 млн манатов.

По данным Центробанка, объем вкладов населения в национальной валюте в январе-октябре 2017 года вырос на 44,3% - до 2 млрд 189,6 млн манатов или 30,1% всех вкладов.

На 1 ноября 2017 года объем банковских вкладов резидентов составляет 6 млрд 513,5 млн манатов, нерезидентов – 766,6 млн манатов. За январь-октябрь 2017 года вклады резидентов увеличились на 0,5%, нерезидентов – сократились на 20,7%.

В целом, на 31 октября 2017 года, объем вкладов и депозитов в банках в Азербайджане составляет 19 млрд 696,7 млн манатов, что на 10,9% меньше показателя на конец 2016 года.

А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: БАНКИ, ВКЛАДЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]