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Дальнее зарубежье 11.12.2017 09:26

Южная Корея, Япония и США начали совместные учения по отслеживанию северокорейских ракет - СМИ

К совместным учениям по отслеживаю полетов ракет, запущенных Северной Кореей, приступили в понедельник Южная Корея, Япония и Соединенные Штаты, сообщают СМИ.

В маневрах, проходящих вблизи Корейского полуострова, принимают участие корабли трех стран, оснащенные системами противоракетной обороны "Иджис" - два корабля ВМС США и по одному от Южной Кореи и Японии.

"В ходе учений корабли с системами "Иджис" будут отрабатывать действия по обнаружению и отслеживанию потенциальных ракет Северной Кореи и вести обмен получаемой информацией", - говорится в сообщении министерства обороны Южной Кореи.

Пхеньян регулярно подвергает резкой критике совместные маневры США и их союзников в районе Корейского полуострова, заявляя, что они направлены на подготовку к нанесению удара по КНДР.

В то ж время, как заявил накануне министр обороны Японии Ицунори Онодера, "именно Северная Корея является источником напряженности" в регионе.

"Если Северная Корея пообещает отказаться от своей ракетно-ядерной программы, это может привести к диалогу", - сказал он на встрече с японскими военнослужащими в минувшее воскресенье.

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Тэги: ЮЖКОРЕЯ, ЯПОНИЯ, США, УЧЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]