Южная Корея, Япония и США начали совместные учения по отслеживанию северокорейских ракет - СМИ

К совместным учениям по отслеживаю полетов ракет, запущенных Северной Кореей, приступили в понедельник Южная Корея, Япония и Соединенные Штаты, сообщают СМИ.
В маневрах, проходящих вблизи Корейского полуострова, принимают участие корабли трех стран, оснащенные системами противоракетной обороны "Иджис" - два корабля ВМС США и по одному от Южной Кореи и Японии.
"В ходе учений корабли с системами "Иджис" будут отрабатывать действия по обнаружению и отслеживанию потенциальных ракет Северной Кореи и вести обмен получаемой информацией", - говорится в сообщении министерства обороны Южной Кореи.
Пхеньян регулярно подвергает резкой критике совместные маневры США и их союзников в районе Корейского полуострова, заявляя, что они направлены на подготовку к нанесению удара по КНДР.
В то ж время, как заявил накануне министр обороны Японии Ицунори Онодера, "именно Северная Корея является источником напряженности" в регионе.
"Если Северная Корея пообещает отказаться от своей ракетно-ядерной программы, это может привести к диалогу", - сказал он на встрече с японскими военнослужащими в минувшее воскресенье.
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