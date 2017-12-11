Южная Корея, Япония и США начали совместные учения по отслеживанию северокорейских ракет - СМИ

К совместным учениям по отслеживаю полетов ракет, запущенных Северной Кореей, приступили в понедельник Южная Корея, Япония и Соединенные Штаты, сообщают СМИ.

В маневрах, проходящих вблизи Корейского полуострова, принимают участие корабли трех стран, оснащенные системами противоракетной обороны "Иджис" - два корабля ВМС США и по одному от Южной Кореи и Японии.

"В ходе учений корабли с системами "Иджис" будут отрабатывать действия по обнаружению и отслеживанию потенциальных ракет Северной Кореи и вести обмен получаемой информацией", - говорится в сообщении министерства обороны Южной Кореи.

Пхеньян регулярно подвергает резкой критике совместные маневры США и их союзников в районе Корейского полуострова, заявляя, что они направлены на подготовку к нанесению удара по КНДР.

В то ж время, как заявил накануне министр обороны Японии Ицунори Онодера, "именно Северная Корея является источником напряженности" в регионе.

"Если Северная Корея пообещает отказаться от своей ракетно-ядерной программы, это может привести к диалогу", - сказал он на встрече с японскими военнослужащими в минувшее воскресенье.