Президент Венесуэлы отстраняет от президентских выборов оппозиционные партии - СМИ

Оппозиционные партии и их лидеры не будут принимать участие в президентских выборах в стране, намеченных на 2018 год, заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро.

Такое постановление, по его словам, было вынесено Национальным учредительным собранием после того, как оппозиция отказалась участвовать в воскресных муниципальных выборах, и призвала к их бойкоту.

Н.Мадуро объявил, что основные оппозиционные партии - "Справедливость - превыше всего" и "Народная воля" - "с сегодняшнего дня перестают существовать".

Западные наблюдатели считают заявление президента стремлением к концентрации власти в своих руках и устранению опасных конкурентов на предстоящих выборах.