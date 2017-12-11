Президент Венесуэлы отстраняет от президентских выборов оппозиционные партии - СМИ

Оппозиционные партии и их лидеры не будут принимать участие в президентских выборах в стране, намеченных на 2018 год, заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро.
Такое постановление, по его словам, было вынесено Национальным учредительным собранием после того, как оппозиция отказалась участвовать в воскресных муниципальных выборах, и призвала к их бойкоту.
Н.Мадуро объявил, что основные оппозиционные партии - "Справедливость - превыше всего" и "Народная воля" - "с сегодняшнего дня перестают существовать".
Западные наблюдатели считают заявление президента стремлением к концентрации власти в своих руках и устранению опасных конкурентов на предстоящих выборах.
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