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Дальнее зарубежье 11.12.2017 09:48

Президент Венесуэлы отстраняет от президентских выборов оппозиционные партии - СМИ

Оппозиционные партии и их лидеры не будут принимать участие в президентских выборах в стране, намеченных на 2018 год, заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро.

Такое постановление, по его словам, было вынесено Национальным учредительным собранием после того, как оппозиция отказалась участвовать в воскресных муниципальных выборах, и призвала к их бойкоту.

Н.Мадуро объявил, что основные оппозиционные партии - "Справедливость - превыше всего" и "Народная воля" - "с сегодняшнего дня перестают существовать".

Западные наблюдатели считают заявление президента стремлением к концентрации власти в своих руках и устранению опасных конкурентов на предстоящих выборах.

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Тэги: ВЕНЕСУЭЛА, ПРЕЗИДЕНТ, ОППОЗИЦИЯ, ВЫБОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]