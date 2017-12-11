Министры иностранных дел стран ЕС обсудят обстановку на Ближнем Востоке и помощь развитию

Совет министров иностранных дел ЕС откроется в понедельник в Брюсселе обзором актуальных проблем международной жизни, сообщил журналистам высокопоставленный европейский чиновник.

"Высокий представитель (ЕС по иностранным делам и политике безопасности и обороны Федерика Могерини - ИФ) доложит информацию по "Восточному партнерству" и министерским встречам, на которых она председательствовала до этого. Я полагаю, она будет говорить о Ливии, о саммите ЕС-Африканский союз (АС) и создании рабочей группы ЕС-АС-ООН для помощи мигрантам, блокированным в Ливии", - сказал собеседник СМИ на условиях анонимности.

Кроме того, могут быть затронуты ситуация вокруг Северной Кореи, обстановка в Зимбабве и в Мьянме. Ожидается, что Ф.Могерини упомянет принятие Евросоюзом Постоянного структурированного сотрудничества (PESCO) по обороне.

Отдельными вопросами в повестке дня стоят развитие обстановки на Ближнем Востоке и стратегия ЕС для Ирака.

"Состоится разговор о Йемене, особенно после смерти бывшего президента страны Али Абдаллы Салеха; речь также пойдет о Ливане, в том числе в свете выборов следующего года, и о Сирии ввиду предстоящей в Брюсселе конференции, посвященной будущему этой страны", - отметил функционер ЕС.

Он также сообщил, что в форме рабочего обеда министров иностранных дел ЕС пройдет их встреча с коллегами из группы G5 Sahel (Буркина-Фасо, Чад, Мали, Мавритания, Нигер). Эти консультации, в частности, должны внести вклад в подготовку международной конференции по Сахелю, которая запланирована на начало 2018 года. При этом высокопоставленный представитель ЕС подчеркнул, что потребности стран Сахеля не ограничиваются только оборонной помощью. Надо решать проблемы управления, гуманитарные вопросы. Обо всем этом будет идти речь во время обеда министров.

После этого Совет ЕС по иностранным делам начнет заседать в формате "Развитие". К главам МИД присоединятся министры по делам развития.

Как сообщил источник, члены совета вернутся к выводам саммита ЕС-АС с упором на роль молодежи. В связи с этим министры изучат предложения самих представителей молодежи, сделанные на этой встрече в верхах в Абиджане. Будет также рассмотрено состояние выполнения соглашения Котону от 23 июня 2002 года между государствами Евросоюза и странами Африки, Карибского бассейна и Тихого океана по содействию их экономическому, социальному и культурному развитию.

По разделу "Разное" состоится обмен мнениями относительно Камбоджи и Зимбабве. Ожидается принятие заключений совета по Таиланду и Демократической Республике Конго.

При этом стать гвоздем программы в день Совета ЕС по иностранным делам претендует неформальное мероприятие "на полях" этой министерской встречи - завтрак глав МИД ЕС с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, который пройдет утром до начала заседания.

"Состоится обмен мнениями о мирном процессе, роли (ближневосточного) "квартета", роли Европейского союза, о вопросах регионального характера, а также представляющих двусторонний интерес", - сообщил собеседник журналистов.

Отвечая на вопрос о том, какова могла бы быть реакция министров иностранных дел ЕС на заявление президента США Дональда Трампа по Иерусалиму, источник счел нужным уточнить, что встреча с Б.Нетаньяху была запланирована задолго до сделанного 6 декабря заявления президента США.

"Темы, которые будут обсуждаться, - это мирный процесс, двусторонние отношения и региональные вопросы. Разумеется, сделанное (Д.Трампом - ИФ) объявление затрагивает, по крайней мере, два из этих пунктов. И я предполагаю, что о нем пойдет речь во время встречи", - сказал европейский чиновник.

Представитель ЕС также добавил, что председатель палестинской администрации Махмуд Аббас был приглашен в Брюссель для встречи с главами МИД ЕС "на полях" заседания Совета ЕС по иностранным делам в январе 2018 года.

"Он принял приглашение. Мы готовим эту встречу", - отметил высокопоставленный функционер Евросоюза.

Выступившая на пресс-конференции в Брюсселе 7 декабря специально по вопросу о заявлении американского президента Ф.Могерини выразила обеспокоенность, что во время завтрака членов Совета ЕС с Б.Нетаньяху "ситуация вокруг Иерусалима займет весь тот час, который предусмотрен программой", несмотря на то, что она включает целый пакет вопросов.

Глава дипломатии ЕС также подтвердила, что позиция ЕС по американскому решению в отношении Иерусалима является консолидированным мнением всех членов Европейского союза, и она была 5 декабря изложена госсекретарю США Рексу Тиллерсону.