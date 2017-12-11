Сильные снегопады вывали хаос в транспортном сообщении в Европе

Мощнейший за последние четыре года снегопад привел к многочисленным отменам и задержкам авиарейсов в Великобритании, сообщают местные СМИ.

Главный аэропорт британской столицы - Хитроу - пока официально считается открытым, однако рейсы выполняются с большими задержками.

Власти сообщают о заносах и многочисленных авариях на автодорогах страны, перебоях с подачей электроэнергии в ряде районов.

Более 300 рейсов отменены из-за снегопада и нулевой температуры воздуха в финансовой столице Германии - Франкфурте, на четыре часа закрывалась в воскресенье воздушная гавань Дюссельдорфа.

В земле Западный Рейн-Вестфалия наблюдаются задержки поездов, часть из них перенаправлена в другие пункты.

Во Франции паром с более чем 300 пассажирами на борту из-за сильного ветра сел на мель в районе порта Кале. Никто не пострадал, но были созданы значительные трудности с судоходством при заходе и выходе из гавани.

Проливные дожди вынудили власти Корсики закрыть аэропорты на острове, включая столичный.