Чистая прибыль банковского сектора Азербайджана за 10 месяцев составила около 550 млн манатов

Суммарная чистая прибыль банков в Азербайджане за январь-октябрь 2017 года составила 549,6 млн манатов, отмечается в данных Палаты по надзору за финансовыми рынками (MBNP).
В январе-октябре 2017 года процентные доходы банков составили 1 млрд 582,3 млн манатов, в том числе 1 млрд 168,5 млн манатов по выданным кредитам.
Непроцентные доходы банков за отчетный период составили 828,9 млн манатов.
Процентные расходы банков за 10 месяцев составили 740,8 млн манатов, в том числе по депозитам – 316,9 млн манатов. Непроцентные расходы банков составили 789,5 млн манатов.
В целом, в январе-октябре 2017 года совокупная чистая операционная прибыль банков составила 880,9 млн манатов. При этом, банки в отчетном периоде направили 309,6 млн манатов на формирование резервов с целью покрытия возможных потерь по активам.
Доналоговая прибыль банковского сектора Азербайджана составила 574,7 млн манатов, выплаты по налогу на прибыль – 25,1 млн манатов.
Как сообщалось ранее, по итогам 2016 года суммарные чистые убытки банков в Азербайджане составили 1 млрд 667,6 млн манатов.
А.Азизов
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