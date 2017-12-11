В Баку прошла международная акция «Тест по истории Отечества»

9 декабря с.г., в День Героев Отечества, который отмечается в России, в Российском информационно-культурном центре прошла акция «Тест по истории Отечества». В ней приняли участие 44 человека. Это студенты и преподаватели бакинских вузов, представители организаций соотечественников.
Акция организована Молодежным парламентом при Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации при поддержке Россотрудничества.
Участников Теста приветствовал заместитель руководителя представительства Россотрудничества в Азербайджане Александр Каламин.
В течение 40 минут участники Теста ответили на 40 вопросов, касающихся истории России. Задания теста подготовлены учеными Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова.
Как известно, эта акция проходит уже третий год. Она является добровольной, при этом охватывает все регионы России и около 40 зарубежных стран. В Азербайджане она также проходит уже в третий раз.
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