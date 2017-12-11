Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9995 RUR   0.0287 GBR   2.2935 TRY   0.4397

Цена на нефть

    $/bbl WTI   57.36 Brent   63.40

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 11° Завтра 10° 13 Дек 12° 14 Дек

СНГ 11.12.2017 10:32

Начальник Генштаба Вооруженных Сил РФ Герасимов прибыл в Токио, где встретится с начальником штаба сил самообороны Японии Кавано

Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил РФ генерал армии Валерий Герасимов обсудит проблемы глобальной и региональной безопасности с начальником Объединенного штаба сил самообороны Японии адмиралом Кацутоси Кавано в ходе рабочей поездки в Токио, сообщили в Минобороны РФ.

"Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил РФ генерал армии Валерий Герасимов прибыл с рабочим визитом в Токио для встречи с начальником Объединенного штаба сил самообороны Японии адмиралом Кацутоси Кавано. На переговорах будут обсуждаться актуальные проблемы глобальной и региональной безопасности", - сказали в Минобороны РФ.

В военном ведомстве отметили, что положительные тенденции во взаимодействии России с Японией наметились по итогам встреч президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ. В этом году после длительного перерыва возобновлен диалог глав внешнеполитических и оборонных ведомств в формате "2+2", развитием которого станут нынешние консультации.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, АРМИЯ, ГЕРАСИМОВ, ЯПОНИЯ


Похожие новости


Группа боевиков в сирийской провинции Алеппо при посредничестве российских военных сдалась властям Азербайджан будет развивать военно-техническое сотрудничество с Россией - министр обороны Гасанов Российские десантники прибыли в Белоруссию для подготовки учений "Славянское братство-2017" С 1 июля 2017 г. штатная численность Вооруженных сил РФ будет доведена до 1,9 млн человек - указ президента В российскую армию в ходе осеннего призыва направлены 152 тыс. человек Состязания в рамках Армейских международных игр-2017 будут частично проходить на территории Азербайджана, Белоруссии, Казахстана и Китая - Шойгу

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]