Начальник Генштаба Вооруженных Сил РФ Герасимов прибыл в Токио, где встретится с начальником штаба сил самообороны Японии Кавано

Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил РФ генерал армии Валерий Герасимов обсудит проблемы глобальной и региональной безопасности с начальником Объединенного штаба сил самообороны Японии адмиралом Кацутоси Кавано в ходе рабочей поездки в Токио, сообщили в Минобороны РФ.

"Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил РФ генерал армии Валерий Герасимов прибыл с рабочим визитом в Токио для встречи с начальником Объединенного штаба сил самообороны Японии адмиралом Кацутоси Кавано. На переговорах будут обсуждаться актуальные проблемы глобальной и региональной безопасности", - сказали в Минобороны РФ.

В военном ведомстве отметили, что положительные тенденции во взаимодействии России с Японией наметились по итогам встреч президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ. В этом году после длительного перерыва возобновлен диалог глав внешнеполитических и оборонных ведомств в формате "2+2", развитием которого станут нынешние консультации.