Банки в Азербайджане в январе-октябре сократили активы на 16%, увеличили капитализацию на 62%

Суммарные активы банковской системы Азербайджана на 31 октября 2017 года составляют 26 млрд 311,6 млн манатов, отмечается в данных Палаты по надзору за финансовыми рынками (MBNP).

Как сообщалось ранее, на 1 января 2017 года активы банков в Азербайджане составляли 31 млрд 439,5 млн манатов. Таким образом, за январь-октябрь 2017 года активы банков сократились на 16,3%.

Кредитный портфель банков на 31 октября составляет 11 млрд 707,5 млн манатов (спад на 26,6% - ИФ-Аз).

Суммарная капитализация банков в Азербайджане на 31 октября составляет 3 млрд 95 млн манатов (рост на 62,1%).

Обязательства банков на начало нотября 2017 года составляют 23 млрд 216,6 млн манатов (спад на 21,4%). В том числе обязательства перед Центральным банком – 566,6 млн манатов (спад в 3 раза).

На 31 октября 2017 года в Азербайджане лицензию на деятельность имеют 31 банк, в том числе в 16 банках имеется иностранный капитал.

В целом, на конец октября 2017 года банки имеют 556 филиалов и 142 отделения.

В банковском секторе Азербайджана работают 16,47 тыс. человек (спад на 2,8%).

А.Азизов