Цены на нефть опускаются на данных Baker Hughes, Brent подешевела до $63,16 за баррель

Цены на нефть опускаются в понедельник на данных о продолжающемся увеличении числа действующих нефтяных буровых установок в США.
Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:10 уменьшилась на $0,24 (0,38%) - до $63,16 за баррель. К закрытию предыдущей сессии контракт подорожал на $1,2 (1,93%) - до $63,40 за баррель.
Цена фьючерса на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) понизилась к этому времени на $0,2 (0,35%) - до $57,16 за баррель. К закрытию рынка в пятницу стоимость контракта увеличилась на $0,67 (1,18%) - до $57,36 за баррель.
Согласно данным Baker Hughes, опубликованным в минувшую пятницу, количество действующих нефтяных буровых установок в США на прошлой неделе увеличилось на 2 единицы - до 751 установки, что является максимумом за три месяца.
"Мы ожидаем, что цены на нефть будут выше в следующем году, с учетом потенциального спроса, а также выполнения странами ОПЕК соглашения об ограничении добычи, - цитирует агентство Bloomberg аналитика Fat Prophets в Сиднее Дэвида Леннокса. - То, насколько высоко пойдут цены на нефть, будет зависеть от темпов наращивания добычи в США".
Между тем, министр нефти Кувейта Ассам аль-Марзук заявил в воскресенье, что ОПЕК+ может прекратить ограничение добычи раньше, чем предполагает действующее соглашение, если ребалансировка рынка будет достигнута к июню следующего года.
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