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ТЭК 11.12.2017 09:35

Цены на нефть опускаются на данных Baker Hughes, Brent подешевела до $63,16 за баррель

Цены на нефть опускаются в понедельник на данных о продолжающемся увеличении числа действующих нефтяных буровых установок в США.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:10 уменьшилась на $0,24 (0,38%) - до $63,16 за баррель. К закрытию предыдущей сессии контракт подорожал на $1,2 (1,93%) - до $63,40 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) понизилась к этому времени на $0,2 (0,35%) - до $57,16 за баррель. К закрытию рынка в пятницу стоимость контракта увеличилась на $0,67 (1,18%) - до $57,36 за баррель.

Согласно данным Baker Hughes, опубликованным в минувшую пятницу, количество действующих нефтяных буровых установок в США на прошлой неделе увеличилось на 2 единицы - до 751 установки, что является максимумом за три месяца.

"Мы ожидаем, что цены на нефть будут выше в следующем году, с учетом потенциального спроса, а также выполнения странами ОПЕК соглашения об ограничении добычи, - цитирует агентство Bloomberg аналитика Fat Prophets в Сиднее Дэвида Леннокса. - То, насколько высоко пойдут цены на нефть, будет зависеть от темпов наращивания добычи в США".

Между тем, министр нефти Кувейта Ассам аль-Марзук заявил в воскресенье, что ОПЕК+ может прекратить ограничение добычи раньше, чем предполагает действующее соглашение, если ребалансировка рынка будет достигнута к июню следующего года.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ДЕНЬ, ЦЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]