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11.12.2017 09:43

В Азербайджане реализуется проект «Книги и писатели – юбиляры 2017 года». Фоторепортаж

8 декабря с.г. в Баку прошли очередные мероприятия в рамках проекта Российского информационно-культурного центра (РИКЦ) «Книги и писатели – юбиляры 2017 года». Он проводится совместно с Ассоциацией преподавателей русскоязычных учебных заведений Азербайджана.

В лицее «Дунья мектеби» («Школа мира») состоялся литературно-музыкальный вечер, посвященный 180-летию стихотворения Михаила Лермонтова «Бородино». А учащиеся школы № 283 представили костюмированные сцены по произведениям русских писателей – Александра Пушкина, Михаила Лермонтова, Ивана Тургенева, Корнея Чуковского, Самуила Маршака, Владимира Даля, а также по мотивам азербайджанских и русских народных сказок.

В мероприятиях приняли участие директор лицея «Дунья мектеби» Маруфа Мадатлы, директор школы № 283 Тунзаля Зейналова, методист Центра поддержки обучения Управления образования города Баку Дильбар Мамедова, координатор образовательных программ РИКЦ Олеся Аленина и председатель Ассоциации преподавателей русскоязычных учебных заведений Азербайджана Любовь Якунина.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]