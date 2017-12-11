В Азербайджане реализуется проект «Книги и писатели – юбиляры 2017 года». Фоторепортаж

8 декабря с.г. в Баку прошли очередные мероприятия в рамках проекта Российского информационно-культурного центра (РИКЦ) «Книги и писатели – юбиляры 2017 года». Он проводится совместно с Ассоциацией преподавателей русскоязычных учебных заведений Азербайджана.
В лицее «Дунья мектеби» («Школа мира») состоялся литературно-музыкальный вечер, посвященный 180-летию стихотворения Михаила Лермонтова «Бородино». А учащиеся школы № 283 представили костюмированные сцены по произведениям русских писателей – Александра Пушкина, Михаила Лермонтова, Ивана Тургенева, Корнея Чуковского, Самуила Маршака, Владимира Даля, а также по мотивам азербайджанских и русских народных сказок.
В мероприятиях приняли участие директор лицея «Дунья мектеби» Маруфа Мадатлы, директор школы № 283 Тунзаля Зейналова, методист Центра поддержки обучения Управления образования города Баку Дильбар Мамедова, координатор образовательных программ РИКЦ Олеся Аленина и председатель Ассоциации преподавателей русскоязычных учебных заведений Азербайджана Любовь Якунина.
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