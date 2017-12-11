Найдено место аварии вертолета в Иркутской области - МЧС

Обнаружено с воздуха место аварийной посадки на лед вертолета "Еврокоптер", пропавшего 7 декабря в Братском районе Иркутской области с двумя людьми на борту.
"Вертолет МЧС России при облете территории обнаружил с воздуха обломки вертолета на льду Кочегаринского залива реки Ангары. Сейчас вертолет ищет место для безопасной посадки, чтобы их обследовать", - сообщила агентству "Интерфакс-Сибирь" сотрудник пресс-службы Главного управления МЧС по региону Светлана Канина.
В координационном центре Сибирского авиационного поисково-спасательного центра Росавиации агентству уточнили, что с воздуха обнаружены несущий винт, части обшивки "Еврокоптера" и следы масла на льду.
"Информации об экипаже потерпевшего аварию судна пока нет" - сказал представитель центра.
Руководитель частного аэродрома Мостовой - Братск Кирилл Вильчинский уточнил агентству, что вертолет обнаружен в 4 км от поселка Чистый на противоположном берегу Ангары.
"Вчера при опросе местных жителей была получена информация, что они слышали 7 декабря звук вертолета, однако из-за сильной метели не видели его. Был сделан вывод, что вертолет должен находиться в радиусе 5-6 км от Чистого. Спасатели приняли решение обследовать разломы льда возле поселка, однако сегодня при облете обнаружили обломки в другом месте", - сообщил К.Вильчинский.
Вертолет "Еврокоптер" АС-350 7 декабря в 12:38 по местному времени вылетел из Братска, с территории завода отопительного оборудования, в поселок Чистый Братского района. На борту находились два человека: профессиональный пилот, бывший военный летчик из Москвы, и пассажир - братский бизнесмен Егор Баньщиков.
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