Женщину с тремя внуками обнаружили мертвыми в квартире в казахстанском Шымкенте

В квартире одного из жилых домов Шымкента (административный центр Южно-Казахстанской области) обнаружены тела четырех человек, в том числе троих детей, сообщила пресс-служба областного департамента по ЧС (ДЧС).

Согласно информации пресс-службы, распространенной в понедельник, накануне поступило сообщение о том, что в одном из домов по проспекту Республики в квартире закрыты изнутри женщина с внуками, которые уже трое суток не отвечают на звонки.

Прибыв на место, спасатели в присутствии полицейских вскрыли дверь и обнаружили четыре трупа: 56-летней женщины и троих детей - 4, 10 и 11 лет.

В настоящий момент полицейские и сотрудники ДЧС устанавливают обстоятельства и причины смерти.