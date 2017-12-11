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СНГ 11.12.2017 09:56

Женщину с тремя внуками обнаружили мертвыми в квартире в казахстанском Шымкенте

В квартире одного из жилых домов Шымкента (административный центр Южно-Казахстанской области) обнаружены тела четырех человек, в том числе троих детей, сообщила пресс-служба областного департамента по ЧС (ДЧС).

Согласно информации пресс-службы, распространенной в понедельник, накануне поступило сообщение о том, что в одном из домов по проспекту Республики в квартире закрыты изнутри женщина с внуками, которые уже трое суток не отвечают на звонки.

Прибыв на место, спасатели в присутствии полицейских вскрыли дверь и обнаружили четыре трупа: 56-летней женщины и троих детей - 4, 10 и 11 лет.

В настоящий момент полицейские и сотрудники ДЧС устанавливают обстоятельства и причины смерти.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ШЫМКЕНТ, ДЕТИ, ГИБЕЛЬ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]