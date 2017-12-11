Банки в Азербайджане увеличили за 10 месяцев число установленных банкоматов на 1,5%, pos-терминалов - сократили на 8%

Количество банкоматов, установленных банками в Азербайджане, на 1 ноября 2017 года составляет 2,491 тыс. единиц, что на 1,5% больше показателя на начало текущего года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке Азербайджана (ЦБА).

Согласно данным ЦБА, на 31 октября в Баку установлено 1,356 тыс. банкоматов (рост на 2,6%), в регионах - 1,135 тыс. банкоматов (рост на 0,2%).

По данным ЦБА, в январе-октябре 2017 года наблюдалось сокращение числа pos-терминалов, установленных на объектах торговли и услуг на территории республики. В частности, на начало ноября их численность составляет 66,336 тыс. единиц (спад на 7,6%).

При этом в Баку имеется 38,025 тыс. pos-терминалов (спад на 6,2%), в регионах – 28,311 тыс. (спад на 9,5%).

В объектах розничной торговли установлено 65,137 тыс. или 98,2% всех pos-терминалов.

А.Азизов