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Финансы 11.12.2017 10:08

Банки в Азербайджане увеличили за 10 месяцев число установленных банкоматов на 1,5%, pos-терминалов - сократили на 8%

Количество банкоматов, установленных банками в Азербайджане, на 1 ноября 2017 года составляет 2,491 тыс. единиц, что на 1,5% больше показателя на начало текущего года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке Азербайджана (ЦБА).

Согласно данным ЦБА, на 31 октября в Баку установлено 1,356 тыс. банкоматов (рост на 2,6%), в регионах - 1,135 тыс. банкоматов (рост на 0,2%).

По данным ЦБА, в январе-октябре 2017 года наблюдалось сокращение числа pos-терминалов, установленных на объектах торговли и услуг на территории республики. В частности, на начало ноября их численность составляет 66,336 тыс. единиц (спад на 7,6%).

При этом в Баку имеется 38,025 тыс. pos-терминалов (спад на 6,2%), в регионах – 28,311 тыс. (спад на 9,5%).

В объектах розничной торговли установлено 65,137 тыс. или 98,2% всех pos-терминалов.

А.Азизов

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Тэги: БАНКИ, РАСЧЕТЫ, ИНФРАСТРУКТУРА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]