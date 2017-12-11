На севере Азербайджана предлагается построить крупное предприятие по производству яблочного концентрата

Власти Азербайджана считают целесообразным строительство на севере страны крупного предприятия по производству яблочного концентрата, сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в Азербайджанском фонде поощрения экспорта и инвестиций (Azpromo).

В частности речь идет о заводе по производству яблочного концентрата мощностью 50 тыс. тонн в год, который может быть построен в Губинском или Гусарском районах, где население традиционно занимается садоводством.

Кроме этого, в Губинском, Гусарском и Хачмазском районах также считается целесообразным создание малых и средних предприятий по переработке фруктов и предприятий по производству сухофруктов.

С целью исполнения «Дорожной стратегической карты по производству и переработке сельскохозяйственной продукции» определены районы страны, где считается наиболее целесообразным создание малых и средних предприятий по переработке плодоовощной продукции.

Согласно подготовленным рекомендациям также признано целесообразным создание предприятий по переработке фруктов и производству сухофруктов в Аранской экономической зоне, в частности в Сабирабадском, Бардинском, Уджарском, Евлахском, Нефтчалинском, Зардабском районах.

Создание подобных предприятий также рекомендовано в Шеки-Закатальской, Ленкаранской, Горно-Ширванской, Гянджа-Газахской и Верхне-Карабахской экономических зонах.

Б.Рустамбеков