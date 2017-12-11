Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9995 RUR   0.0287 GBR   2.2935 TRY   0.4397

Цена на нефть

    $/bbl WTI   57.36 Brent   63.40

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 11° Завтра 10° 13 Дек 12° 14 Дек

АПК 11.12.2017 10:46

На севере Азербайджана предлагается построить крупное предприятие по производству яблочного концентрата

Власти Азербайджана считают целесообразным строительство на севере страны крупного предприятия по производству яблочного концентрата, сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в Азербайджанском фонде поощрения экспорта и инвестиций (Azpromo).

В частности речь идет о заводе по производству яблочного концентрата мощностью 50 тыс. тонн в год, который может быть построен в Губинском или Гусарском районах, где население традиционно занимается садоводством.

Кроме этого, в Губинском, Гусарском и Хачмазском районах также считается целесообразным создание малых и средних предприятий по переработке фруктов и предприятий по производству сухофруктов.

С целью исполнения «Дорожной стратегической карты по производству и переработке сельскохозяйственной продукции» определены районы страны, где считается наиболее целесообразным создание малых и средних предприятий по переработке плодоовощной продукции.

Согласно подготовленным рекомендациям также признано целесообразным создание предприятий по переработке фруктов и производству сухофруктов в Аранской экономической зоне, в частности в Сабирабадском, Бардинском, Уджарском, Евлахском, Нефтчалинском, Зардабском районах.

Создание подобных предприятий также рекомендовано в Шеки-Закатальской, Ленкаранской, Горно-Ширванской, Гянджа-Газахской и Верхне-Карабахской экономических зонах.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АПК, ПРЕДПРИЯТИЕ, ПРЕДПРИЯТИЯ

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]