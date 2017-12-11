В Африканском союзе опасаются возвращения до 6 тыс. боевиков ИГ в Африку из Сирии и Ирака

До 6 тыс. африканских боевиков, воевавших на стороне "Исламского государства" в Сирии и Ираке, могут вернуться в Африку, заявил комиссар по вопросам мира и безопасности Африканского союза Смаил Шерги.

"Сообщается о примерно 6 тыс. африканских боевиков среди 30 тыс. иностранцев, присоединившихся к террористической группировке на Ближнем Востоке", - сказал С.Шерги, выступая на форуме, посвященном угрозам терроризма, который проходит в Алжире.

"Их возвращение в Африку создает серьезную угрозу нашей национальной безопасности и стабильности. Эта угроза требует особого ответа и сотрудничества между африканскими странами", - добавил он.

В частности, он призвал африканские страны обмениваться разведданными, чтобы эффективнее противостоять терроризму.