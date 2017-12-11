Средняя пенсия в Азербайджане на 2018г прогнозируется $127

Государственный фонд социальной защиты (ГФСЗ) при Минтруда и соцзащиты населения в 2018 году направит средства в размере 4,9% ВВП Азербайджана на выплату пенсий населению, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Счетной палате.
"На 2018 год в бюджете ГФСЗ пенсионные платежи населению предусмотрены в размере 3 млрд 407 млн манатов, что на 9% больше фактического показателя, ожидаемого за 2017 год", - отметили в палате.
В целом, в 2018 году на пенсионные платежи населению будет направлена сумма эквивалентная 4,9% ВВП Азербайджана. В 2010 году этот показатель составлял 3,9%, в 2014 году – 4,6%, в 2017 году – 4,8%.
"В 2018 году средняя пенсия в Азербайджане составит 216,5 манатов ($127 по текущему курсу - ИФ) против 208,9 манатов в 2017 году, т.е. рост составит 3,6%. На конец 2018 году общее число пенсионеров в Азербайджане по прогнозам составит 1 млн 304,1 тыс. человек против 1 млн 311 тыс. человек на конец 2017 года", - подчеркнули в Палате.
А.Азизов
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