Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9995 RUR   0.0287 GBR   2.2935 TRY   0.4397

Цена на нефть

    $/bbl WTI   57.36 Brent   63.40

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 11° Завтра 10° 13 Дек 12° 14 Дек

Внешняя политика 11.12.2017 11:06

Президент Алиев принял председателя комитета Госдумы РФ по делам СНГ и связям с соотечественниками

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял в понедельник делегацию во главе с председателем комитета Госдумы Российской Федерации по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонидом Калашниковым, сообщает сайт главы государства.

Р.Бабаев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АЛИЕВ, РОССИЯ, ГОСДУМА


Похожие новости


Президент Азербайджана принял заместителя председателя Совета федераций России и председателя Народного меджлиса Дагестана Сотрудничество Баку, Москвы и Тегерана обеспечивает стабильность и безопасность в регионе – президент Азербайджана Азербайджан доволен выбором Баку в качестве площадки для встречи глав генштабов ВС России и США – президент Алиев Азербайджан и Россия совместными усилиями укрепляют стратегическое партнерство - Алиев Азербайджан являлся единственно возможным местом встречи Герасимова и Данфорда - Алиев Путин поздравил Алиева с Новым Годом

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]