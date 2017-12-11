Президент Алиев принял председателя комитета Госдумы РФ по делам СНГ и связям с соотечественниками

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял в понедельник делегацию во главе с председателем комитета Госдумы Российской Федерации по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонидом Калашниковым, сообщает сайт главы государства.

Р.Бабаев