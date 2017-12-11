BP и ее партнеры по проектам в Азербайджане выделяют около 0,5 млн манатов на поддержку инвалидов

Компания BP и ее партнеры по проектам Азери-Чираг-Гюнешли, Баку-Тбилиси-Джейхан, «Шах-Дениз» и Южно-кавказская трубопроводная магистраль (Баку-Тбилиси-Эрзерум) выделят 488 тыс. манатов на реализацию проекта по повышению возможностей занятости инвалидов.
Региональный президент BP по Азербайджану, Грузии и Турции Гэри Джонс в понедельник на презентации проекта отметил, что в рамках него предусматривается развитие навыков и умений группы инвалидов. В проекте будут задействованы 100 человек, как имеющих общее образование, а также лица, окончившие университеты и профессиональные школы.
По данным BP, реализация проекта будет осуществляться в партнерстве с министерством труда и социальной защиты населения и Государственными центрами занятости.
Проект включает помимо предоставления необходимых знаний, также обучение английскому языку, компьютерным знаниям и общению. Участники проекта в зависимости от своих карьерных желаний будут поделены на группы для тренингов по программированию веб-сайтов/дизайну или по внедрению программ/программного обеспечения.
В рамках проекта также будут организованы три форума и встречи с известными лицами, имеющими инвалидность. Реализация проекта будет завершена в конце 2018 года. Проект осуществит организация British Council.
Министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Салим Муслимрв в своем выступлении отметил, что данный проект имеет большое значение с точки зрения адаптации инвалидов к рынку труда. "В настоящее время во всем мире насчитывается до 1 млрд инвалидов, из которых 623 тыс. человек приходится на Азербайджан. При этом 328 тыс. инвалидов в Азербайджане находятся в трудоспособном возрасте, но из них трудоустроено только 10%. Это неплохой показатель по сравнению с соседними странами СНГ, но невысокий показатель по сравнению со странами Европы", - отметил он.
Министр сообщил, что в Азербайджане действует законодательство по защите прав инвалидов, но для этих целей также подготовлен проект нового закона, который представлен в Администрацию президента страны. "Надеюсь, этот документ в ближайшее время будет принят Милли Меджлисом республики", - добавил он.
Н.Аббасова
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