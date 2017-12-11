Президент Молдавии заявил, что будет препятствовать включению в конституцию положения о евроинтеграции республики

Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что сделает все возможное, чтобы нынешний парламент не успел включить в Конституцию положение о европейской интеграции республики.
"Следует отметить, что согласно действующему законодательству, голосование по данной инициативе допускается только спустя 6 месяцев, и я сделаю все возможное, чтобы она не была принята нынешним парламентским созывом", - написал И.Додон в понедельник на своей странице в Facebook, комментируя положительное заключение Конституционного суда на законопроект об изменении Конституции.
По его мнению, решение КС "лишний раз подтверждает тот факт, что данное ведомство стоит не на страже Конституции, а на страже интересов правящего режима".
"КС вынес положительное заключение по вопросу включения цели европейской интеграции в Конституции несмотря даже на положения ст. 5 Основного закона страны "Демократия и политический плюрализм", часть вторая которой гласит, что "Никакая идеология не может устанавливаться в качестве официальной государственной идеологии". Европейская интеграция представляет собой точку зрения правящей партии, и не может быть навязана в качестве официальной идеологии государства в его Конституции", - заявил президент.
Он отметил, что "КС полностью пренебрег также и положениями ст. 2 Основного закона "Суверенитет и государственная власть", согласно которой, "ни одно частное лицо, ни одна часть народа, ни одна социальная группа, ни одна политическая партия или иное общественное объединение не могут осуществлять государственную власть от своего имени. Узурпация государственной власти является тягчайшим преступлением против народа".
"В данном случае правящая партия пытается использовать власть в имя собственного интереса. В данной ситуации самым разумным было бы проведение национального референдума, так как только народ вправе решать такие важные вопросы, как включения европейской интеграции в качестве конституционной нормы", - подчеркнул И.Додон.
Ранее в понедельник КС дал положительное заключение законодательной инициативе о включении в Конституцию положения о том, что "европейская интеграция представляет собой стратегическую цель развития Республики Молдова", а процедура присоединения Молдавии "к учредительным договорам Европейского союза устанавливается парламентом посредством органического закона".
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