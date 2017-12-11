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Дальнее зарубежье 11.12.2017 17:05

Путин в беседе с Асадом подчеркивает значение разгрома ИГИЛ в Сирии

Президент России Владимир Путин встретился с президентом Сирии Башаром Асадом на российской базе Хмеймим.

"Как и обещал, я приехал", - начал разговор президент России.

Он подчеркнул важность поражения, нанесенного в Сирии террористической группировке ИГИЛ.

Это действительно значимый результат нашей совместной работы. Действительно, угроза терроризма в целом ещё очень высока. То, что мы нанесли поражение в Сирии одной из главных группировок ИГИЛ, чрезвычайно важно и для Сирии, и для России, и для всего мира", - сказал В.Путин.

Он отметил важность налаживания в Сирии мирной жизни и проведения Конгресса народов Сирии.

"Я очень надеюсь на то, что нам вместе с Ираном и Турцией, которые содействуют искоренению терроризма, удастся наладить мирную жизнь, политический процесс. Важно подготовить Конгресс народов Сирии, запустить процесс мирного урегулирования", - сказал он.

"У меня сейчас будет возможность поговорить об этом в Каире с президентом Египта, а чуть позже с президентом Турции", - добавил В.Путин.

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Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, АСАД, БЕСЕДА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]