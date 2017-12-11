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СНГ 11.12.2017 17:12

Лукашенко заявил о готовности создать в Белоруссии "гавань" для IT-бизнеса

Белоруссия имеет все шансы, чтобы стать как минимум региональным лидером в развитии передовых направлений, заявил в понедельник глава белорусского государства Александр Лукашенко.

"Так быстро и бурно развивается жизнь, и от этого никуда не уйти. И если мы в этой бурной жизни отстанем, значит, мы опять же будем страдать, что у нас чего-то не хватает. Речь идет не просто о развитии IT-сферы и не только о высоких технологиях. Тема встречи гораздо шире. Еще весной было принято решение о создании IT-страны. Название это условное, но всем суть понятна", - сказал А.Лукашенко на совещании по проекту декрета "О развитии цифровой экономики" в Минске, которого цитирует его пресс-служба.

"Наша страна имеет все шансы стать как минимум региональным лидером в развитии самых передовых направлений - искусственного интеллекта, больших данных, технологии блокчейн", - добавил глава государства.

Он подчеркнул, что ни в коем случае не намерен тормозить соответствующие процессы и никогда не был ретроградом. Однако он отметил, что во многом реализация намеченного будет зависеть от самих представителей IT-сферы.

При этом А.Лукашенко призвал наряду со стремлением получить прибыль на новой волне не забывать об интересах государства, которое в том числе создает условия, гарантирует стабильность и безопасность.

"Все умные и толковые люди понимают теперь, что такое стабильность и порядок. И к этому берегу каждый пытается причалить. Мы готовы такой причал организовать, и даже больше - гавань. Вы должны стать хорошими хозяевами в этой гавани. Дать возможность заработать. Но государство нуждается в силе. Поэтому его надо поддерживать. Я клоню к тому, что, зарабатывая себе, не забывайте, пожалуйста, что вы живете в конкретном государстве", - сказал президент.

А.Лукашенко констатировал, что в мире нет ясных ответов на многие вызовы, рожденные бурным развитием технологий, а потому и нынешний проект декрета после его принятия впоследствии придется дорабатывать. "Это будет фундамент, но его надо будет развивать", - отметил он.

"Давайте вместе подумаем, обсудим, устроим мозговой штурм и попытаемся понять, как сделать так, чтобы наша цель - создать IT-страну - была достигнута. Это будет наше с вами совместное достижение, которым мы сможем гордиться", - подытожил президент Белоруссии.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, IT, УСЛОВИЯ


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