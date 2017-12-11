Запад не сможет отнять у России победу над ИГ в Сирии - Косачев

Россия разгромила ИГИЛ в Сирии и никто не отнимет у нее эту победу, несмотря на подобные попытки Запада, заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

"Вся эта геополитическая ревность Запада вполне объяснима и прекрасно знакома нам по тематике Второй мировой войны. И все это ни в коей мере не умаляет самого факта, что сегодня Россия победила. И эту победу никто у нее не отнимет", - написал К.Косачев на своей странице в "Фейсбуке".

По его словам, сегодня у российско-сирийского успеха "враз объявилось множество "отцов".

"5 декабря Пентагон заявил, что США считают освобождение территории Сирии к востоку от Евфрата от террористов по большей части своей заслугой, а не заслугой России. А на днях министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что Россия, мол, "присвоила" себе победу над ИГ в Сирии", - отметил он.

По мнению К.Косачева, решение Верховного главнокомандующего, президента РФ Владимира Путина, объявленное в понедельник в Хмеймиме, - важнейшее событие не только для Сирии и для ближневосточного региона, но и для всего мира.

"Весь мир заинтересован в показательном разгроме первого террористического квазигосударства на планете, которое в довольно короткий срок обрело свою территорию, экономику, армию, идеологию. И поэтому успешное завершение совместной российско-сирийской военной операции по разгрому основных сил ИГ трудно переоценить", - считает сенатор.