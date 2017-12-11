В Брюсселе проходит акция протеста против визита Нетаньяху

Представители порядка 40 неправительственных организаций вышли на демонстрацию в понедельник в квартале европейских институтов в Брюсселе в связи с визитом в ЕС премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, сообщил сайт газеты "Суар".

Как заявляют организаторы в своем манифесте, они протестуют против "приема с большой помпой того, кто недавно хвастал тем, что является премьер-министром, при котором возникло наибольшее число израильских поселений в Палестине".

"Крайне правая политика правительства Нетаньяху только отдаляет перспективу справедливого и прочного мира на Ближнем Востоке. Никогда еще израильская оккупационная политика не была столь грубой по отношению к палестинскому народу, никогда еще режим апартеида, навязанный палестинцам, не был столь очевидным", - говорится в документе, призывающем к акции протеста.

В понедельник Б.Нетаньяху находится в Брюсселе, где проходит Совет министров иностранных дел ЕС.