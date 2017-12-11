Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0024 RUR   0.0287 GBR   2.2777 TRY   0.4436

Цена на нефть

    $/bbl WTI   57.36 Brent   63.40

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 13° Завтра 11° 13 Дек 12° 14 Дек

Дальнее зарубежье 11.12.2017 17:43

В Брюсселе проходит акция протеста против визита Нетаньяху

Представители порядка 40 неправительственных организаций вышли на демонстрацию в понедельник в квартале европейских институтов в Брюсселе в связи с визитом в ЕС премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, сообщил сайт газеты "Суар".

Как заявляют организаторы в своем манифесте, они протестуют против "приема с большой помпой того, кто недавно хвастал тем, что является премьер-министром, при котором возникло наибольшее число израильских поселений в Палестине".

"Крайне правая политика правительства Нетаньяху только отдаляет перспективу справедливого и прочного мира на Ближнем Востоке. Никогда еще израильская оккупационная политика не была столь грубой по отношению к палестинскому народу, никогда еще режим апартеида, навязанный палестинцам, не был столь очевидным", - говорится в документе, призывающем к акции протеста.

В понедельник Б.Нетаньяху находится в Брюсселе, где проходит Совет министров иностранных дел ЕС.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: БЕЛЬГИЯ, ИЗРАИЛЬ, ПРЕМЬЕР, МАНИФЕСТАЦИЯ


Похожие новости


Глава МИД Бельгии осудил продолжение строительства израильских поселений в Восточном Иерусалиме "Трибунал Рассела по Палестине" обвинил Израиль в апартеиде

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]