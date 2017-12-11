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Дальнее зарубежье 11.12.2017 18:12

Путин на встрече с Асадом: по результатам переговоров с президентами Египта и Турции мы с вами свяжемся для обсуждения дальнейших шагов

Президент РФ Владимир Путин заявил, что он проинформирует своего сирийского коллегу Башара Асада о результатах встреч с главами Египта и Турции, которые будут посвящены, в том числе урегулированию в Сирии.

"У меня сейчас будет возможность поговорить в Каире с президентом Египта (Абдельфаттахом ас-Сиси), а чуть позже с президентом Турции (Реджепом Тайипом Эрдоганом). По результатам этих переговоров мы с вами свяжемся и подробно проинформируем о том, что мы будем делать совместно для того, чтобы окончательно решить проблему урегулирования", - сказал В.Путин на встрече с Б.Асадом в сирийском Хмеймиме в понедельник.

Б.Асад, в свою очередь, отметил важность уничтожения ИГИЛ (запрещена в РФ) не только для Сирии, но и для всего ближневосточного региона.

"Те победы, которые были достигнуты, коснулись не только нашего государства, но и государств-соседей, которые находятся в нашем регионе. Вопросы, обсуждаемые в таком формате, имеют значение для всего региона в целом", - подчеркнул сирийский лидер.

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Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, АСАД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]