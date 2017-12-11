Путин на встрече с Асадом: по результатам переговоров с президентами Египта и Турции мы с вами свяжемся для обсуждения дальнейших шагов

Президент РФ Владимир Путин заявил, что он проинформирует своего сирийского коллегу Башара Асада о результатах встреч с главами Египта и Турции, которые будут посвящены, в том числе урегулированию в Сирии.

"У меня сейчас будет возможность поговорить в Каире с президентом Египта (Абдельфаттахом ас-Сиси), а чуть позже с президентом Турции (Реджепом Тайипом Эрдоганом). По результатам этих переговоров мы с вами свяжемся и подробно проинформируем о том, что мы будем делать совместно для того, чтобы окончательно решить проблему урегулирования", - сказал В.Путин на встрече с Б.Асадом в сирийском Хмеймиме в понедельник.

Б.Асад, в свою очередь, отметил важность уничтожения ИГИЛ (запрещена в РФ) не только для Сирии, но и для всего ближневосточного региона.

"Те победы, которые были достигнуты, коснулись не только нашего государства, но и государств-соседей, которые находятся в нашем регионе. Вопросы, обсуждаемые в таком формате, имеют значение для всего региона в целом", - подчеркнул сирийский лидер.