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СНГ 11.12.2017 18:34

В Варшаве подтверждают визит президента Польши на Украину 13 декабря

Президент Польши Анджей Дуда в среду, 13 декабря, посетит Украину с официальным визитом, несмотря на последний инцидент, подтвердили в канцелярии польского президента.

Как сообщил в эфире "Польского радио" в понедельник заместитель главы канцелярии президента Польши Павел Муха, "несмотря на разные инциденты", А.Дуда в ближайшую среду посетит Украину.

"Как мне известно, он отправится (на Украину - ИФ). Если будут какие-то изменения, мы проинформируем общественность", - отметил П.Муха.

Ранее в МИД Польши подтвердили, что в ночь на 10 декабря неподалеку Львова был поврежден польский автобус в результате заложения под него взрывного устройства. В ведомстве "с обеспокоенностью восприняли этот очередной антипольский инцидент в Украине".

Данный инцидент осудил и глава МИД Украины Павел Климкин. По его мнению, это провокация, цель которой - сорвать визит президента Польши в Украину.

Ранее сообщалось, что президент Польши А.Дуда намерен посетить Харьков в среду, 13 декабря, где запланирована его встреча с президентом Украины Петром Порошенко. Как ожидается, основной темой переговоров станет политика безопасности в контексте ситуации на востоке Украины.

Кроме того А.Дуда намерен встретиться с наблюдателями миссии ОБСЕ и представителями ПРООН, а также почтить память убитых НКВД польских солдат, похороненных на кладбище жертв тоталитаризма в Харькове.

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Тэги: УКРАИНА, ПОЛЬША, ПРЕЗИДЕНТ, ВИЗИТ


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