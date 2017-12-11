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Дальнее зарубежье 11.12.2017 18:48

Французского рок-музыканта Холлидея похоронили на острове Сен-Бартелеми

Французский рок-певец и композитор Джонни Холлидей был похоронен в понедельник на острове Сен-Бартелеми, сообщают в понедельник французские СМИ.

Музыкант скончался 6 декабря в возрасте 74 лет во французской коммуне Марн-ла-Кокетт, расположенной недалеко от Парижа. В течение длительного времени он страдал от рака легких.

Накануне гроб артиста спецрейсом был доставлен из Парижа на Сен-Бартелеми - заморскую территорию Франции.

Влюбленный в этот остров Дж.Холлидей и его жена Летиция построили там в 2008 году виллу, названную "Жад" в честь их старшей дочери. Быть похороненным на этом острове было волей музыканта.

В субботу во французской столице прошла большая траурная церемония, в которой принял участие французский лидер Эмманюэль Макрон, а также бывшие президенты Франции, известные деятели культуры, знаменитости экрана и сцены, деятели шоу-бизнеса, близкие и друзья певца.

Катафалк с бело-кремовым гробом артиста провезли по Елисейским полям, где собрались десятки тысяч фанатов французского музыканта. За гробом следовали сотни байкеров в память об увлечении певца мотоциклами и скоростными автомобилями.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, МУЗЫКАНТ, ПОХОРОНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]