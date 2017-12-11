Французского рок-музыканта Холлидея похоронили на острове Сен-Бартелеми

Французский рок-певец и композитор Джонни Холлидей был похоронен в понедельник на острове Сен-Бартелеми, сообщают в понедельник французские СМИ.

Музыкант скончался 6 декабря в возрасте 74 лет во французской коммуне Марн-ла-Кокетт, расположенной недалеко от Парижа. В течение длительного времени он страдал от рака легких.

Накануне гроб артиста спецрейсом был доставлен из Парижа на Сен-Бартелеми - заморскую территорию Франции.

Влюбленный в этот остров Дж.Холлидей и его жена Летиция построили там в 2008 году виллу, названную "Жад" в честь их старшей дочери. Быть похороненным на этом острове было волей музыканта.

В субботу во французской столице прошла большая траурная церемония, в которой принял участие французский лидер Эмманюэль Макрон, а также бывшие президенты Франции, известные деятели культуры, знаменитости экрана и сцены, деятели шоу-бизнеса, близкие и друзья певца.

Катафалк с бело-кремовым гробом артиста провезли по Елисейским полям, где собрались десятки тысяч фанатов французского музыканта. За гробом следовали сотни байкеров в память об увлечении певца мотоциклами и скоростными автомобилями.