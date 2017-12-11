Французского рок-музыканта Холлидея похоронили на острове Сен-Бартелеми

Французский рок-певец и композитор Джонни Холлидей был похоронен в понедельник на острове Сен-Бартелеми, сообщают в понедельник французские СМИ.
Музыкант скончался 6 декабря в возрасте 74 лет во французской коммуне Марн-ла-Кокетт, расположенной недалеко от Парижа. В течение длительного времени он страдал от рака легких.
Накануне гроб артиста спецрейсом был доставлен из Парижа на Сен-Бартелеми - заморскую территорию Франции.
Влюбленный в этот остров Дж.Холлидей и его жена Летиция построили там в 2008 году виллу, названную "Жад" в честь их старшей дочери. Быть похороненным на этом острове было волей музыканта.
В субботу во французской столице прошла большая траурная церемония, в которой принял участие французский лидер Эмманюэль Макрон, а также бывшие президенты Франции, известные деятели культуры, знаменитости экрана и сцены, деятели шоу-бизнеса, близкие и друзья певца.
Катафалк с бело-кремовым гробом артиста провезли по Елисейским полям, где собрались десятки тысяч фанатов французского музыканта. За гробом следовали сотни байкеров в память об увлечении певца мотоциклами и скоростными автомобилями.
Баку и Астана успешно сотрудничают на международной арене – посол в Казахстане
Азербайджано-российские отношения носят стратегический характер – спикер Милли Меджлиса
Аэропорт Брюсселя рекомендует пассажирам узнавать в авиакомпаниях, стоит ли им приезжать к своим рейсам из-за погоды
S&P подтвердило рейтинг Эстонии на уровне "AA-" со "стабильным" прогнозом
Таможенники Азербайджана и Грузии планируют упростить таможенные процедуры
Чистая прибыль национального почтового оператора Азербайджана за 2016г превысила 4,5 млн манатов
Президент Алиев выделил 5,83 млн манатов на реконструкцию систем водоснабжения и канализации в пригородных столичных поселках
ФСРВП направит 200 тыс. манатов на проектирование жилого квартала для вынужденных переселенцев
Гурбанов дебютирует на посту главного тренера сборной в матче с Грузией
Суд по мере пресечения задержанного накануне в Киеве Саакашвили может состояться в понедельник - адвокат политика
Президент Алиев выделил 3 млн манат на капремонт многоквартирных домов в Губе
Президент Алиев открыл в Губинском районе автодороги, соединяющие 12 населенных пунктов
Достижения Азербайджана в судебной системе – яркий пример для европейских государств
История доказала, что немцы Азербайджана были правы
ВТБ (Азербайджан) в 2018 году продолжит внедрять новые для Азербайджана банковские продукты
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Памятник фашисту Нжде в Ереване стоит на лучшем месте, чем памятник маршалу Баграмяну, что является еще одним наглядным доказательством победы фашистской идеологии в Армении
Правила этикета: первое впечатление всегда верное
Археологи сделавшие уникальные находки у монастыря Давида Гареджи поторопились с выводами - СМИ