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СНГ 11.12.2017 16:31

Саакашвили из зала суда в Киеве поблагодарил своих сторонников, собравшихся на митинг в Тбилиси, за поддержку

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили во время перерыва в заседании суда в Киеве обратился с помощью прямого включения телекомпании "Рустави 2" к участникам проходящего в Тбилиси митинга своих сторонников у посольства Украины и поблагодарил за поддержку.

"Большое всем спасибо. Мое сердце вместе с вами. Я уверен, что со мной будет все в порядке", - сказал М.Саакашвили.

Отвечая на вопрос, возможна ли его экстрадиция в Грузию, М.Саакашвили, заявил, что этот вопрос надо задать бывшему премьер-министру Бидзине Иванишвили. "Если дело дойдет до этого (экстрадиции), то это будет уже головная боль Иванишвили. Я не боюсь экстрадиции", - сказал М.Саакашвили.

По его словам, судебный процесс в Киеве, скорее всего, завершится вынесением решения о домашнем аресте.

"Это будет означать попытку моей политической изоляции", - сказал М.Саакашвили.

Сторонники М.Саакашвили, собравшиеся у здания посольства Украины в Тбилиси собрались, требуют от украинских властей прекратить политическое преследование их лидера.

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Тэги: ГРУЗИЯ, СААКАШВИЛИ, СТОРОННИКИ, МИТИНГ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]