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ТЭК 11.12.2017 16:35

Участники сделки ОПЕК+ могут отказаться от ограничений по добыче ранее 2019г

Участники сделки ОПЕК + могут договориться о выходе из соглашения раньше конца 2018 года, если ребалансировка рынка произойдет к июню, сказал министр нефти Кувейта Иссам аль-Марзук в интервью Bloomberg.

Организация стран-экспортеров нефти рассмотрит стратегию выхода из глобального соглашения на очередном заседании в июне, сказал он позже журналистам.

"Нам еще целый год выполнять условия соглашения, но есть вероятность, что мы откажемся от ограничений ранее 2019 года, если ребалансировка рынка наступит к июню", - сказал аль-Марзук.

По словам министра, Россия заинтересована в более раннем выходе из ощущения. "Россия настаивает на выходе из сделки как можно скорее" после достижения ребалансировки, сказал он.

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Тэги: РОССИЯ, ОПЕК, СДЕЛКА, СРОКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]