Участники сделки ОПЕК+ могут отказаться от ограничений по добыче ранее 2019г

Участники сделки ОПЕК + могут договориться о выходе из соглашения раньше конца 2018 года, если ребалансировка рынка произойдет к июню, сказал министр нефти Кувейта Иссам аль-Марзук в интервью Bloomberg.

Организация стран-экспортеров нефти рассмотрит стратегию выхода из глобального соглашения на очередном заседании в июне, сказал он позже журналистам.

"Нам еще целый год выполнять условия соглашения, но есть вероятность, что мы откажемся от ограничений ранее 2019 года, если ребалансировка рынка наступит к июню", - сказал аль-Марзук.

По словам министра, Россия заинтересована в более раннем выходе из ощущения. "Россия настаивает на выходе из сделки как можно скорее" после достижения ребалансировки, сказал он.